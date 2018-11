Těžba na Dole Lazy skončí příští rok v říjnu. Zaměstnanci půjdou do jiných částí

Těžba na Dole Lazy na Karvinsku bude ukončena k 31. říjnu příštího roku. Rozhodlo o tom představenstvo těžební společnosti OKD. Hlavním důvodem je skutečnost, že důlní pole bude po vytěžení posledních porubů považováno za vydobyté. Vedení OKD nepočítá s hromadným propouštěním. Po uzavření Dolu Lazy by měli zaměstnanci najít uplatnění v dalších lokalitách OKD v karvinské části revíru.

Sdělil to dnes mluvčí společnosti Ivo Čelechovský.

"Aby bylo možné zahájit další těžbu v ostravských slojích, ke zpřístupnění nových zásob uhlí bychom museli provést prohloubení stávající jámy číslo dva o bezmála 500 metrů. Tyto práce by si pak vyžádaly investice v rozsahu několika miliard korun po dobu nejméně tří let včetně dalších mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy," vysvětlil předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

Majitelem OKD je od letošního dubna znovu stát. Vlastníkem se po letech stal prostřednictvím státního podniku Prisko, za akcie společnosti zaplatil téměř 80 milionů korun.

Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Podle reorganizačního plánu OKD měla být těžba postupně utlumována, přičemž podle původních plánů měla těžba na Lazech skončit už letos.

Jednání pokračují

Vedení OKD s vlastníkem podle mluvčího pokračuje ve strategickém jednání, zda bude zachován stávající dlouhodobý výhled OKD do roku 2024 nebo se těžba prodlouží až do roku 2030. Podle podnikatelského záměru se uhlí na Karvinsku bude těžit minimálně do roku 2024, během zářijové návštěvy firmy ale premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil o možném prodloužení těžby o dalších šest let.

S ohledem na to, že zatím není definitivně jasné, dokdy by mohla těžba pokračovat, nemohlo podle Kowalczyka představenstvo rozhodnout o ukončení těžby v důlních lokalitách Darkov a ČSA. "Shodli jsme se pouze na Dole Lazy, kde bychom těžbu v obou případech ukončili již příští rok," podotkl Kowalczyk. Podle původních reorganizačních plánů OKD se uvažovalo o tom, že Darkov také skončí v roce 2018 a ČSA v roce 2021.

Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí.