Rekonstrukce koridoru Brno – Blansko



Brno-Maloměřice – Adamov

* Kompletní rekonstrukce železniční svršku i spodku, výstavba nové odbočky Svitava, úpravy zastávek Bílovice a Babice nad Svitavou.

* Obnova mostů, čtyř tunelů, opěrných zdí a sanace svahů. 2,4 miliardy korun bez daně.

* Dokončení v roce 2023.



Nádraží Adamov

* Nová ostrovní bezbariérová nástupiště a lávka.

* Rekonstrukce odbavovacích prostor pro cestující.

* Nové parkoviště pro 30 aut.

* 834 milionů korun bez daně.

* Dokončení v polovině roku 2023.



Adamov – Blansko

* Kompletní rekonstrukce železniční svršku, přestavba zastávky v Adamově, nové obousměrné ostrovní nástupiště. * Sanace pěti tunelů a přilehlých svahů, obnova mostů a zdí.

* 2,62 miliardy korun bez daně.

V Adamově mají dělníci vybudovat nové nádraží za 834 milionů korun. Nyní je hotová demontáž železničního svršku a nástupišť. Těžká technika také odvezla štěrk z kolejiště. „Nyní se zakládá protihluková a opěrná stěna. Dělníci pracují také na základech nové technologické lávky. K zemi půjde i lávka pro pěší. Nová se musí založit v příkrém srázu. Nejnáročnější na celé stavbě je čas. Během jednoho roku musíme obrazně vylézt ze země až nahoru. Na jednom místě je velké množství profesí a vše je náročné na koordinaci,“ řekl Deníku Rovnost na adamovském nádraží Jan Parchanski, projektový manažer společnosti Swietelsky Rail CZ.

Rekonstrukce postupuje. Část adamovského nádraží už zdemolovaly bagry

Dodal, že po bývalé nádražní restauraci a technologické budově půjde zanedlouho k zemi také bývalé drážní skladiště. To nahradí parkoviště a čistírna odpadních vod. „Dělníci už na nádraží staví novou technologickou budovu. Musí být hotová do konce července, pak přijde na řadu osazení novými technologiemi zabezpečení a telekomunikace na trati. Na jejich uvedení do provozu je potřeba delší doba,“ poznamenal Parchanski.

Na úseku od Adamova do brněnských Maloměřic vykáceli dělníci před startem rozsáhlé rekonstrukce koridoru okolí trati a očistili stěny skalních svahů. Demontovaná je už také část trakčního vedení. Nyní mezi vlakovými stanicemi Bílovice a Babice nad Svitavou těžká technika těží z kolejiště štěrk a odstraňuje koleje. „Mezi Maloměřicemi a Adamovem se k recyklaci z kolejiště odveze okolo sedmačtyřicet tisíc kubíků štěrku. To je zhruba osmdesát až devadesát tisíc tun materiálu. Před několika dny se začalo s trháním kolejových polí. Po jejich vytrhání se zahájí práce na rekonstrukci mostů, propustků a sanaci tunelů,“ uvedl Miloslav Otta za společnost Subterra.

Ta zakázku za 2,4 miliardy získala společně s firmami Strabag Rail a Elektrizace železnic Praha. Rekonstrukce se v této lokalitě dočkají také tunely, několik železničních mostů a propustků. „V tunelech nasadíme speciální techniku. V klenbách vyřeže drážky, do kterých se budou vkládat odvodňovací prvky,“ upřesnil Otta. V Babicích a Bílovicích nad Svitavou se počítá s novými nástupišti a v Bílovicích ještě s novým podchodem.

Olešničtí hasiči mají novou techniku. Na promítání i na zvučení akcí

Práce jsou v plném proudu také na úseku mezi Adamovem a Blanskem. „Na Novém novohraském tunelu pracuje těžká technika už několik měsíců. Mezi Adamovem a Blanskem pokračují úpravy skalních svahů. Kácí se na nich a boudou se postupně zasíťovávat,“ dodal za Správu železnic Martin Hofírek.

Tento víkend musejí cestující výlukových autobusů na lince xS2A z Adamova do Brna počítat se změnou. Stejně jako následující víkendy, kvůli stavebním pracím na železničních nadjezdech mezi Adamovem a Babicemi nad Svitavou. Linka má nově tři trasy. Z Adamova bude jezdit minibus do brněnské části Útěchov.

Slavnostní křest: tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora, podívejte

Odtud pak cestující přepraví autobus na nádraží v brněnské Lesné a skončí v Bílovicích nad Svitavou. Další minibus pak zajistí spojení mezi Bílovicemi a železniční stanicí Babice nad Svitavou. „Výluková autobusová zastávka Babice nad Svitavou je nově přesunuta od mostku přes řeku k pensionu dál k bývalému objektu léčebny dlouhodobě nemocných,“ informovali zástupci společnosti Kordis, která v kraji koordinuje integrovanou dopravu.