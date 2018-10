Thajsku došla trpělivost s elektrošrotem. Zakázalo jeho dovoz

Poté, co Čína zakázala dovážet odpad, přistoupilo ke stejnému kroku i Thajsko. Již za půl roku nebude možné do země dovážet více než 400 druhů vyřazené elektroniky a do dvou let se zákaz rozšíří i na všechny plasty.

Thajské Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí o rozhodnutí informovalo v návaznosti na hlasité projevy nespokojenosti, kterými veřejnost reagovala na nedávné údaje o zamoření země celosvětovým odpadem. Elektrošrot, který obsahuje potenciálně škodlivé prvky, jako je olovo nebo kadmium, se do Thajska dováží z celého světa, včetně z rozvinutých zemí, jakými jsou USA, EU, Japonsko, Hongkong nebo například Singapur. ČTĚTE TAKÉ: Třídění odpadu se věnují převážně starší lidé, ukázal průzkum „Musíme upřednostňovat bezpečné životní prostředí a zdraví našich občanů před průmyslovým rozvojem,“ řekl Generální tajemník pro přírodní zdroje a životní prostředí Surasak Kanchanarat pro portál The Nation. Nepochybuji, že recyklace plastového odpadu a použitých elektronických součástek jsou v současnosti ziskové podniky. Některým podnikatelům může recyklační průmysl přinést značný zisk, ale co získá země z jejich prosperity, když se naše životní prostředí stane znečištěným a lidé trpí?“ dodal. Ekologové bijí na poplach Zákaz nebezpečných plastů byl jedním z požadavků zaslaných organizací EARTH (Ecological Alert and Recovery-Thailand) v prosbě thajskému premiérovi Prayutu Chan-ochovi. Dalšími dvěma body bylo odstranění výjimek pro recyklaci elektronického odpadu a zahájení vyšetřování podezřelého vydávání povolení. ČTĚTE TAKÉ: Češi poctivě třídí i baterie. V obchodech jich loni odevzdali 512 tun „Abychom dosáhli těchto cílů, musíme efektivněji řešit krizi dovozu a recyklace odpadů. Thajská vláda musí provést rychlé legislativní změny a ochránit tak své občany a hranice před záplavou nežádoucími odpady,“ komentovala situaci ředitelka EARTH Penchom Saetang. Thajsko také připravuje zákaz veškerého dováženého plastového odpadu v horizontu následujících dvou let. „Musíme zajistit, aby recyklační průmysl využíval nejprve domácí plasty, než tyto materiály začneme dovážet z jiných zemí,“ nastínil další plány Kanchanarat. ČTĚTE TAKÉ: S plasty k recyklaci je problém. Nikdo je nechce, končí ve spalovnách „Role organizace EARTH byla při rozhodování vlády zásadní,“ uvedla Jitka Straková, koordinátorka projektu chemické bezpečnosti v Thajsku, z české nevládní organizace Arnika. „Elektronický odpad obsahuje směs toxických chemikálií, včetně těžkých kovů a bromovaných zpomalovačů hoření, u nichž se prokázalo, že jsou škodlivé pro lidské zdraví. Masivní dovoz potenciálně toxického odpadu v poslední době tak ohrožuje thajské životní prostředí a životy lidí,“ vysvětlila. V Thajsku nejsou k dispozici ekologicky šetrné technologie pro zpracování chemických látek z elektronického odpadu. ČTĚTE TAKÉ: Víc plastů než ryb? Na alarmující stav ekosystému upozorňuje světový den oceánů Zlom nastal po rozhodnutí největšího zpracovatele odpadů na světě. V roce 2017 Čína odmítla nadále importovat 24 druhů odpadů a další přijdou časem. Od té doby se zbytek jihovýchodní Asie potýká s hrozbou, že se stane novou skládkou světa. Thajský zákaz přišel pár týdnů poté, co omezení dovozu odpadu oznámil také Vietnam. Většina elektronického odpadu je do Thajska dovážena nelegálně s falešnými celními štítky. Velké množství však do země přicestuje oficiálně v důsledku odpadové politiky rozvinutých zemí. Podle odborníků teď před vládami rozvinutých zemí stojí nelehký úkol. „Otázkou je, jak se k otázce zpracování plastového odpadu postaví bohatší státy severní polokoule a zejména Evropská unie. Jestli posílí systém recyklace na vlastním území a zároveň zruší nesmyslné výjimky v recyklaci a výrobě plastů. V opačném případě se problém toxického plastu pouze přesune - pravděpodobně do Afriky, kde budou důsledky zpracování odpadu ještě horší,“ komentovala možný budoucí vývoj Karolína Brabcová, odbornice Arniky na recyklaci a toxické látky. ČTĚTE TAKÉ: Zmizí brčka, talíře a kelímky z plastu? Sen ekologů hodlá splnit Evropská komise

