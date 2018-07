Ticho a mohutná akcelerace. Přečtěte si první dojmy z jízdy elektrickým autem

Je to zvláštní pocit, otočím klíčkem, ozve se signál a jinak už nic. Žádné lehké otřesy a brumlání pod kapotou. Pak jen šlápnu na plynový pedál a auto se potichu rozjede. V redakci serveru Denik.cz nyní testujeme čistě elektrický model Volkswagen e-Golf a první dojmy jsou pozitivní. Akorát „tankování“ zabere minimálně půl hodiny a řidič musí neustále sledovat, kolik mu zbývá kilometrů do vybití baterií.

Kromě hladké a tiché jízdy příjemně překvapí také výborný start. Pokud někoho baví "soutěžit" s ostatními šoféry na semaforech, tak elektromobil nemá konkurenci. Díky mohutné a plynulé akceleraci, a je úplně jedno, jestli do kopce nebo na rovině, nechává e-golf své dýchavičné spalovací „kamarády“ s převodovkou za sebou.

Horší je to na dálnici, auto na baterie skvěle sedí, stotřicítka je na tachometru hned, takže všechno láká k vysoké rychlosti. Jenže spolu s ní zároveň raketově roste spotřeba, což znamená, že na nějaké závodění to opravdu není, protože posádka by moc daleko nedojela. Navíc nutností je vypnutá klimatizace, ta „žere“ skutečně hodně. V létě nic příjemného.

Holt číslo, které na tachometru ukazuje, kolik kilometrů ještě auto dokáže ujet, je tím nejdůležitějším ukazatelem. Šofér si pouze musí zvyknout na to, že informace o dojezdu je značně volatilní, řečeno burzovní terminologií. Kilometry nejen ubývají, ale naštěstí díky rekuperaci brzdné energie i přibývají.

Když jsem vyjel z Jinonic v Praze 5 na Pražský okruh, během 14 kilometrů mi z dojezdu ubyly desítky kilometrů. U odbočky na Barrandov ale okruh začíná klesat, za pár minut jízdy z kopce jsem se dostal ze 170 kilometrů dojezdu na příjemných víc než dvě stě.

A jak funguje dobíjení? Večer mi do vyprázdnění baterií zbývalo kolem 120 kilometrů, e-golf jsem napojil do běžné domácí zásuvky a ráno, po 13 hodinách nabíjení, mi auto ukazovalo, že ujede 279 kilometrů. Na rychlonabíjecí stanici ČEZ ve Vestci jsem na 95 procent baterií dobil za 33 minut. Zajímavé bylo, že jsem nemusel přikládat předplacený čip, takže tam kdokoli může zdarma "natankovat".

Ve Vestci u Prahy je vedle nabíječky ČEZ také supercharge Tesly. Celkem 11 stojanů. Když jsem tam kolem deváté ráno přijel, bylo prázdno, pak se objevily dvě tesly. Jedna s českou SPZ a s druhou přijela rodinka z Rakouska. Podle toho, jak se její členové protahovali a jak žena rychle vytahovala cigarety, zřejmě dorazili rovnou ze své domoviny. Tesla má nicméně z hlediska dojezdu zřejmě ty nejlepší parametry na trhu. Papírově zvládne 500 kilometrů, zatímco e-golf tři stovky.

Testovaný e-golf stojí i s příplatkovou výbavou přes milion korun. To je přibližně o 400 tisíc více, než verze se spalovacími motory.

Příští týden přineseme rozsáhlou recenzi e-golfu a zážitky z cest po republice.