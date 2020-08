Americká společnost Microsoft chce jednání s čínským podnikem ByteDance o případné akvizici její aplikace TikTok uzavřít do 15. září, které jako lhůtu stanovil americký prezident Donald Trump. Jestliže se americká softwarová společnost s ByteDance nedohodne, hodlá Trump aplikaci v USA zakázat. Microsoft by mohl za TikTok zaplatit až 30 miliard dolarů (659,4 miliardy korun), napsal dnes server CNBC.

Ikona aplikace čínské sociální sítě TikTok na mobilním telefonu | Foto: ČTK

Obě strany se na ceně ještě napevno podle CNBC nedohodly. Ta se může pohybovat v rozpětí od deseti do třiceti miliard dolarů. Do vyjednávání je zapojen i americký ministr financí Steve Mnuchin. Trump dříve prohlásil, že transakce musí přinést americkému ministerstvu financí spoustu peněz. Podle CNBC není jasné, jak by taková věc proběhla a zda je vůbec legální.