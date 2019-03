Není ale, kdo by ho nahradil. Nikdo ze sedmi sousedů v domě o to nemá zájem. Stěží se daří obsadit zbývající dvě místa ve výboru.

NEZÁJEM VLASTNÍKŮ

„Stále víc společenství vlastníků řeší, že je nemá kdo vést. Jeho členové se přitom správě společného majetku spolu se svými sousedy nevyhnou. Nemá-li navíc většina spolubydlících o správu domu zájem a nechodí na schůze, bývá rozhodování v takových domech často paralyzováno,“ uvedl na Stavebním fóru Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), který zastřešuje i společenství vlastníků.

Jak upozorňuje ředitel realitní společnosti Central Europe Holding Jiří Pácal, lidé si často neuvědomují, že vlastnictví bytu znamená také starost o společné části domu. Přitom tuzemský bytový fond je hodně zastaralý a mnohé domy potřebují řadu oprav. Podle statistik existuje v Česku přes 64 tisíc SVJ s celkem zhruba 1,6 mi-lionu bytů.

„Mizí původní myšlenka, že o dům se nejlépe starají jeho majitelé,“ přitakává František Lébl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Stejně jako Vysloužil poukazuje na nárůst legislativy v posledních letech a majetkovou odpovědnost členů výborů SVJ, kterou zavedl občanský zákoník v roce 2014.

Majitelé bytů tak často hledají, kdo by práci odvedl za ně. Tam, kde byty bývaly družstevní, vlastníci často nechají správu na družstvu i po převedení do soukromého vlastnictví. „To funguje poměrně dobře, i když to samozřejmě něco stojí,“ popisuje situaci Lébl.

SPECIALIZOVANÉ FIRMY

Velké bytové domy a majitelé novostaveb mnohde svěřují vedení společenství vlastníků specializovaným externím firmám. Co se týká organizačních záležitostí či běžných oprav, leccos to vyřeší, na rozhodování o nákladných investicích se ale majitelé jednotek musí stejně domluvit.

„Problém bývá, když se najímají malé firmy nebo živnostníci, kterým se svěří nakládání s účtem. Pak radíme mít ve vedení společenství i majitele některých bytů a nutnost dvou podpisů v bance,“zdůrazňuje Lébl.

V některých případech se prý spíše vyplatí, když si dům najme domovníka, ale ponechá si rozhodovací pravomoc ve společenství vlastníků, které musí činnost najatého předsedy kontrolovat.