Tisíce odborníků na umělou inteligenci vyráží do boje proti zabijáckým robotům

Odborníci, mezi kterými je i majitel společnosti Tesla Elon Musk, vydali prohlášení, že se nebudou podílet na vývoji a výrobě robotů, kteří by mohli identifikovat a napadnout člověka bez přímého lidského zásahu. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Mezi 2400 signatáři prohlášení jsou i velká jména, jako například spoluzakladatel platformy Google DeepMind Demis Hassabis nebo miliardář a zakladatel společností SpaceX či Tesla Elon Musk. Jejich cílem je odradit zbrojařský průmysl a jednotlivé země od výroby autonomních smrtících systémů.

Znepokojení odborníci se tímto způsobem snaží zdůraznit nebezpečí přenechání kontroly nad životem a smrtí strojům řízeným umělou inteligencí. Prohlášení předcházely hlasy volající po preventivnímu zákazu technologií, které by mohly být využity k výrobě nové generace zbraní hromadného ničení.

Iniciativa vzešla z bostonské organizace The Future of Life Insitute a žádá vlády světových zemí, aby schválily normy, zákony a omezení, která postaví výrobu „zabijáckých robotů“ mimo zákon.

Vzhledem k tomu, že v současné době taková omezení neexistují, se signatáři zavázali neúčastnit se ani nepodporovat vývoj a výrobu autonomních smrtících systémů, obchod s nimi a jejich užívání v praxi. Svůj podpis připojili i zástupci více než 150 společností a organizací, které se v oblasti vývoje umělé inteligence angažují. Konkrétní seznam bude zveřejněn na Mezinárodní konferenci o umělé inteligenci ve Stockholmu.

Pokud by se podařilo dostat problematiku dostatečně do povědomí veřejnosti, mohlo by se podařit obrátit veřejné mínění proti zbrojařskému průmyslu a každému, kdo by technologie mohl chtít zneužít, myslí si průkopník v oblasti umělé inteligence z montrealského Institutu pro studium algoritmů Yoshua Bengio.

„Tento přístup již v minulosti fungoval v případě pozemních min. Díky mezinárodním smlouvám a tlaku veřejnosti byla výroba těchto nebezpečných zbraní zastavena. A to i přesto, že některé velké země jako jsou Spojené státy dohodu o zákazu min nepodepsaly,“ uvedl Bengio pro Guardian.

Armády jsou jedním z největších podporovatelů a uživatelů moderních technologií. S pokročilými počítačovými systémy mohou roboti provádět mise v prostoru nad nepřátelským územím, po zemi i na mořích. Podle odborníků je jen otázkou času, kdy se podaří vyvinout ještě daleko pokročilejší zbraňové systémy. Příkladem je Velká Británie, která pracuje na vývoji bezpilotního letounu za více než dvě miliardy liber (56 miliard korun).

Britští ministři prohlásili, že země nevyvíjí autonomní smrtící zbraňové systémy a že její jednotky budou mít vždy naprostou kontrolu nad zbraněmi, které používají. Podle Guardianu se však objevují varování, že výrazné pokroky ve vývoji umělé inteligence mohou dospět až do stádia, kdy bude možné vytvořit sofistikované zbraně schopné identifikovat, zaměřit, sledovat a zneškodnit lidské cíle bez jakéhokoli ovládání člověkem. Pro řadu vědců představuje přenechání kontroly nad životem a smrtí strojům morální hranici, kterou nejsou ochotni překročit.

„Neakceptovatelnost autonomních zbraní se musí stát mezinárodní normou. Součástí procesu by měl vždycky být člověk,“ myslí si profesor univerzity v Sydney Toby Walsh. „Nemůžeme nikomu zabránit výrobu takových zařízení, stejně jako nikomu nezabráníme ve výrobě chemických zbraní. Ale pokud nechceme teroristům a nebezpečným zemím usnadnit jejich dostupnost, musíme zajistit, aby nebyly legálně dostupné,“ dodává Walsh.

Vědci se sice podle Guardianu mohou svobodně rozhodnout, na jakých projektech budou pracovat, ale co ostatní udělají s publikovanými výsledky jejich prací ovlivnit nemohou. „Kdybych byla vědcem který vyvíjí podobné technologie a podepsal toto prohlášení, v první řadě bych se zamyslela nad důsledky mé práce a možnostmi jejího zneužití. Také bych odmítla účastnit se jakýmkoli způsobem na využití mé práce k vývoji zbraní,“ řekla jedna ze signatářek, profesorka antropologie z univerzity v Lancasteru, Lucy Suchmanová.