Opravdu jsou tradiční tištěné noviny na okraji zájmu, jak tvrdí členové vlády a někteří další lidé? Data říkají opak. Denní tisk má dle nich stále velký význam a dopad. Každý den si v České republice vezme noviny do ruky přes dva miliony obyvatel. A noviny čtou alespoň několikrát měsíčně dva ze tří dospělých lidí.

Deník. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Počet čtenářů se zjišťuje ve velkém průzkumu Media projekt, z nějž vypadávají dva druhy výsledků. Jeden ukazuje, kdo čte noviny denně. A druhý, kdo minimálně jednou za čtrnáct dní. Výsledky za rok 2022 jsou zjednodušeně tyto: Každý den čte tištěné noviny přes dva miliony lidí, alespoň jednou za čtrnáct dní téměř šest milionů. Konkrétně Deník alespoň jednou za čtrnáct dní čtou téměř dva miliony Čechů, Moravanů a Slezanů.

Tištěné tituly celkem (noviny i časopisy) mají v české populaci lidí od 12 do 79 let celkový dosah 83 procent, což v absolutních číslech představuje 7,3 milionu lidí.

Výzkum Media Projekt letos také poprvé zveřejnil údaje o tom, jak dlouhá je v průměru doba, kdy čtenáři věnují tištěnému titulu plnou pozornost. V případě placených deníků jde o 32 minut, u jejich příloh lidé tráví průměrně 35 minut. Noviny čtou dle dat převážně lidé středního a vyššího věku se středním a nižším středním vzděláním.

S krachem novin padne i poslední hráz proti dezinformacím, varuje Šmuclerová

„Samozřejmě roste příklon k online čtení zpráv, ale tiskové noviny se stále drží a pro nemalou skupinu čtenářů je to zásadní a někdy dokonce jediný zdroj ověřených informací, na které se mohou spolehnout,“ poznamenal šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

Podle Kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR se loni prodalo každý den v průměru přes 400 tisíc kusů deníků. Zatímco na trhu mají největší podíl na prodaném nákladu pultové prodeje, pro Deník je největším zdrojem čtenářů předplatitelská základna, tedy věrnější čtenáři. Deník má největší počet předplatitelů v České republice mezi všemi deníkovými tituly.

Fakt, že vláda přesunula noviny ze snížené sazby daně z přidané hodnoty (10 procent) do základní (21 procent), může vyvolat odliv předplatitelů, zásadní oslabení tisku a také posílení segmentu dezinformačních médií, varují mediální odborníci. „Například regionální vydavatelé tak budou nuceni spojovat mutace do větších celků,“ řekl Deníku Jiří Tošer, analytik firmy 2C Analytics, zaměřující se na mediální trh.

Vyšší daň na noviny sníží standard celé společnosti, říká ekonom Jan Švejnar

„Regionální a lokální informace jsou jen obtížně nahraditelné online zdroji, neboť velká část zpravodajských portálů tyto zprávy nepřináší. Vzhledem k propojení vydavatelů tisku s největšími zpravodajskými portály se tato skutečnost negativně projeví i v online médiích, kde se tiskový a online obsah dosud vyráběl dohromady,“ varuje Tošer.

Změna se dotkne i online předplatného

Připravovaná změna sazby DPH zdraží i online předplatné deníků. „Jsou to další náklady, které se budou muset nějakým způsobem promítnout do předplatného. A to je špatně, protože v takovém případě posílí na trhu ty tituly, které jsou pro uživatele a čtenáře bezplatné a platí je někdo jiný, třeba z nějakého vlastního důvodu: tedy zejména dezinformační weby,“ uvedla pro Deník výkonná ředitelka Asociace komunikačních agentur České republiky Kateřina Hrubešová.

Česko je horší než Maďarsko. Věra Jourová: Slušné evropské země noviny podporují

Podobně argumentoval také Vít Nantl, generální ředitel Vltava Labe Media, které je vydavatelem jediných regionálních deníků Deník. „Reálně kvůli tomu zaplatí naši čtenáři přes 700 korun ročně navíc. Zvýšení DPH nás tak vede k tomu, že zcela reálně zvažujeme zastavení vydávání tištěných novin. Opatření vlády se tak zcela míjí účinkem,“ konstatoval Nantl.