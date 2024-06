V centru Prahy otevřelo první veganské řeznictví v Česku, které nabízí tradiční české pochoutky jako vinnou klobásu či tlačenku, ovšem výhradně z rostlinných surovin. Podnik Bezmasna, za nímž stojí Diana Kahleová a David Hůlka, se zaměřuje na výrobu rostlinných alternativ klasických řeznických produktů, čímž reaguje na rostoucí poptávku po vegetariánských a veganských jídlech.

Vinná klobása, tlačenka, tatarák či šunkový salám. Tradičních řeznických pochutin má nový krámek v centru Prahy na svém pultu požehnaně. Jen maso v nich bude člověk hledat marně. Veganské řeznictví Bezmasna je totiž prvním podnikem svého druhu v republice, který vyrábí tradiční zabijačkové a hospodské produkty výhradně z rostlin.

Nápad na otevření prvního českého rostlinného řeznictví v Česku se zrodil v hlavách Diany Kahleové a Davida Hůlky před pár měsíci. „Vím, že podobné podniky jsou za našimi hranicemi, ale u nás nám to chybělo. Proto jsme se rozhodli do toho jít,“ říká Kahleová.

Podle ní měli již od začátku oba obchodní partneři jasno, že chtějí lidem přinést něco jiného, než nabízí veganské a vegetariánské podniky v Česku. „Chtěli jsme jít cestou tradiční české kuchyně, jen v moderním kabátu,“ doplňuje Hůlka.

Podle něj bylo na celém konceptu nejtěžší stvořit pomocí rostlinného základu tu pravou recepturu na českou klasiku.

„Bylo to těžké, ale určitě by to bylo mnohem těžší, kdybychom neměli tým skvělých kuchařů, kteří se nám sami přihlásili. Jsou hodně zkušení, takže to bylo perfektní. Něco už měli otestované sami, takže jsme to jen trochu dodělávali. Inspirovali jsme se z různých knih a internetu, ale u českých klasik není tolik receptů. Naši kuchaři mají super cit a koukají na reálná řeznická videa a snaží se to udělat vegansky. Nejtěžší bylo asi vyladit texturu u některých výrobků, ale myslím, že jsme to zvládli obstojně,“ věří Hůlka.

Luštěniny z českých luhů a hájů

Základem všech produktů jsou luštěniny. A to především z českých luhů a hájů. „Nechceme odebírat suroviny, které se vozí přes půl zeměkoule. Tvoříme hlavně ze sóji, cizrny a fazolí. Samozřejmostí je i různé koření, ale podařilo se nám všechny receptury udělat tak, že složení výrobků je čistě bez éček a umělých zvýrazňovačů chutí,“ zdůrazňuje Kahleová.

Kromě pultového zboží, kde figuruje i bramborový či pochoutkový salát, má Bezmasna k mání také hotová jídla. A to včetně holandského řízku či sekané v housce. „Zatím je naším hitem právě vinná klobása. Její výroba je kombinace tofu a seitanu, což je pšeničná bílkovina,“ doplňuje.

Do budoucna chtějí oba veganští řezníci do své nabídky zahrnout i jitrnice či špekáčky. Do karet hraje Kahleové a Hůlkovi i současný trend, kdy se některé jídelny a závodní stravovací zařízení stále více snaží nahrazovat mastná a masitá jídla vegetariánskou alternativou.

Odklon od masa je totiž podle odborníka na gastronomii Pavla Maurera hlavně v západní Evropě celospolečenským trendem. „Spousta restaurací s hvězdou Michelin, které mají místa vyprodaná na půl roku dopředu, v New Yorku, Velké Británii nebo Skandinávii, ustupuje od masa,“ potvrzuje.