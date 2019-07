Už na podzim příštího roku se v Ostravě objeví nová tramvaj Škoda ForCity Smart. Ostrava tak bude prvním městem v České republice i střední Evropě, kde bude tento typ tramvaje jezdit.

Nová tramvaj pro Ostravu. | Foto: Škoda Transportation

Novým tramvajím bude opět dominovat tyrkysová barva, do které se již dva roky postupně přebarvuje vozový park Dopravního podniku Ostrava (DPO), a současně ladí i s městským vizuálním stylem. „Při tvorbě designu nové ostravské tramvaje jsme se inspirovali charakterem města, tak aby design zapadal nejen do historického centra, ale i do průmyslových oblastí. Důraz je kladen na tvarovou čistotu, účelnost a bezpečnost jak pro cestující, tak pro kolemjdoucí,“ uvedl Tomáš Chludil, designer kolejových vozidel Škoda Transportation.