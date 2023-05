/VIDEOANKETA/ „Pro venkovské hospody je to jen další hřebíček do rakve. Pivo se asi pít nepřestane, ale jeho pití se přesune do šedé ekonomiky, protože se bude pít po garážích. Je to kompletní destrukce venkovského života,“ nebere si po zvýšení DPH na točené pivo servítky Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Vláda představila dlouho avizovaný balíček úsporných opatření, která mají zachránit státní rozpočet. Na jeho příjmové straně jde mimo jiné o změny DPH, kdy nově jsou již jen dvě sazby, a to ve výši 12 a 21 procent. Kromě jiného se do té základní, tedy vyšší, přesouvá i točené pivo, což je pro mnoho českých hospod velmi citlivým tématem. Především pro ty venkovské, kde se už nyní mnoho provozovatelů potýká s těžkou ekonomickou situací a zároveň se snaží zachovat hospodu jako tradiční místo setkávání lidí na venkově. „My jsme vládě navrhovali toto rozhodnutí alespoň o dva roky odložit, ale bez úspěchu. Nepovažujeme to za férový postup. Pro venkovské hospody je to jen další hřebíček do rakve. Pivo se asi pít nepřestane, ale jeho pití se přesune do šedé ekonomiky, protože se bude pít po garážích. Je to kompletní destrukce venkovského života,“ nebere si servítky Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Venkovští hostinští to vidí podobně. „Je to hodně špatný, hlavně pro nás na venkově. Už takhle jsme na hranici existence, ale zdražit samozřejmě budu muset. Štamgasti tu asi budou pít pořád stejně, ale odpadnou ti náhodní a občasní hosté. No uvidíme, jak to s námi bude dál,“ říká rezignovaně Miroslav Kozák z hostince U žáby v Chrástu u Plzně.

Podobně mluví Pavel Síbal z Tlučné, který místní restauraci Na Schůdkách provozuje už třiadvacet let. „Radost z toho nemáme, ale co můžeme dělat. V malých obcích to máme složitější. Nemůžeme si dovolit zdražit o těch 11 procent, půjdeme asi tak na polovinu, u dvanáctky i desítky. Určitě to dost lidí odradí dát si k obědu třeba druhé pivo, takže nějaký úbytek bude, ale snad přežijeme i tohle. Ještě ale nevíme, jak zareaguje pivovar.“

Přesto nejvíce dopadne přesun točeného piva do základní 21% sazby DPH a jeho následné zdražení na konečné spotřebitele, tedy na pravidelné hosty restaurací. „Někdy si jich dám i deset. Ale po tomhle zdražení už určitě míň. To si radši koupím lahvové. Likvidují se hospody a místa, kde se scházejí lidi. Už teď to jde do háje a teď ještě tohle. Zdražuje se všechno, proto piju už jen desítku,“ zlobí se místní štamgast čtyřiapadesátiletý Radek z Tlučné.

Nižší sazba DPH na točené pivo byla zavedená proto, aby hospodám pomohla v těžkých časech po dvou letech covidu, kdy byl 260 dní omezený provoz hospod. Nyní hospodští čelí rostoucím nákladům a rekordní inflaci. Těžkou situaci především venkovských hospod vnímá i Plzeňský Prazdroj. „Pivo je pro velkou část podniků zásadním ekonomických hybatelem, především pak pro ty malé vesnické. Zvýšení DPH bude mít negativní dopad jak na podnikatele, tak i na koncového spotřebitele. Protože zvláště lidi na vesnicích jsou výrazně senzitivní na jakékoliv zdražování. Z ekonomického hlediska dojde k poklesu výkonu oboru a ve výsledku i nižšímu výběru daní,“ obává se Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje.

V samotné Plzni je situace o něco lepší, i když zprávy o zdražení točeného piva vnímají hostinští i tady. Přesto jsou o poznání optimističtější než jejich kolegové na venkově. „Máme velkou výtoč, zdražení se asi nevyhneme, ale ještě nevíme o kolik. Místní štamgasti pijou desítku a budou ji pít i dál. Možná si pár lidí dá venku lahvové pivo, ale moc se to myslím neprojeví,“ říká usměvavá Petra za pípou skvrňanské pivnice Šárka.

Štamgasti z plzeňského podniku Družba mají jasno: „Pili jsme dvanáctku, teď pijeme jedenáctku, budeme pít desítku.“

Ve vyhlášené plzeňské restauraci Na Parkáně nouzi o hosty dlouhodobě nemají a obavy je netrápí ani do budoucna. „O nových cenách piva jsme zatím nejednali, ale určitě na to nějak zareagujeme v nejbližších dnech. Ale nemyslím si, že by se zdražení nějak významně projevilo na návštěvnosti, protože i po minulých úpravách cen jsme měli vždycky plno,“ vysvětluje Vojtěch Palenčár, manažer plzeňské restaurace Na Parkáně. O nových cenách točeného piva zatím nejsou rozhodnuti ani v dalších plzeňských hospodách. „Nechceme přenést takové zdražení na naše návštěvníky. Je to asi ekonomicky vražedný krok, ale o 11 procent rozhodně nezdražíme,“ prohlašuje Radek Horník, spolumajitel Šenku a restaurace Lékárna.

Jednadvacetiprocentní daň z točeného piva by měla vynést skoro 1,4 miliardy korun, ale podle některých odborníků může také znamenat odliv zákazníků a konec některých menších restaurací. Podle Českého svazu pivovarů se v roce 2009 téměř polovina piva zkonzumovala v hospodách a restauracích. Loni už to bylo pouhých jednatřicet procent.