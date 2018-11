Ťok hledá provozovatele expresů na Slovensko, ve hře je 600 milionů ročně

Ministerstvo dopravy pod vedením Dana Ťoka (za ANO) začalo hledat ve dvou poptávkových řízeních provozovatele expresů z Prahy do Žiliny společně s rychlíky z Prahy do Luhačovic. Pozdní termín vypsání takzvaného rozstřelu nahrává hlavně Českým drahám. Informoval o tom server Zdopravy.cz.

Finančně i nároky na počty vozů jde totiž o bezkonkurenčně největší zakázku, kterou zatím ministerstvo dopravy na dálkové vlaky vypsalo, ve hře je až 600 milionů korun ročně, tedy zhruba sedmina celkového objemu peněz, které ministerstvo na dálkové vlaky posílá.

Vzhledem k termínu zahájení provozu od prosince příštího roku jsou v Česku aktuálně jen dva dopravci, kteří mají dostatek vozů: České dráhy a RegioJet. Ten by ale musel ustoupit od většiny svých komerčních linek. Jinak je prakticky nereálné za rok sehnat tolik vozidel. Vítěz získá smlouvu na devět let. Stávající smlouva s Českými drahami končí v prosinci příštího roku.

V případě linky Ex2 Praha – Vsetín – Slovensko jde o celkem osm párů vlaků denně (šest až na Slovensko, dva jen do Vsetína) a jeden rychlík z Prahy do Pardubic. Společně v jednom balíku soutěží ministerstvo i linku R18, což jsou vlaky z Prahy do Luhačovic/Veselí nad Moravou, jde o celkem devět párů spojů denně mezi Prahou a Olomoucí, dál se počty liší podle cílové stanice a jsou víceméně shodné s letošním stavem. Seznam objednaných výkonů je ke stažení zde.

Soukromí dopravci jsou skeptičtí

Náklady státu na linku Ex2 loni stouply podle posledního výkazu ztrát linek dálkové dopravy na 425 milionů korun, ztráta přesáhla 200 korun za kilometr. Rychlíky linky R18 loni prodělaly 173 milionů korun. Ministerstvo v dopise dopravcům napsalo, že nechce platit více než dosud Českých drahám. Obě linky jsou z velké části v souběhu s komerčními nedotovanými spoji.

Zatímco České dráhy potvrdily zájem, u soukromníků už to tak žhavé není. „Dosud jsme se nerozhodli, zda nabídku podáme. Na podmínky soutěže se díváme dost skepticky,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Leo Express na dotazy neodpověděl. Vzhledem k tomu, že firma není schopna vrátit do provozu ani pátou jednotku dva měsíce po dokončení její opravy není ale příliš pravděpodobné, že by náhle získaly desítky až stovky nových vozů. Oběhy a požadavky jsou nastavené tak, že dopravce by měl mít zhruba stovku vozů.

Ministerstvo vysvětluje soutěžení obou tras v jednom provozním souboru tím, že o linky měli zájem stejní dopravci. „Linky mají velkou část trasy společnou a je možné využít úspor z rozsahu. Rovněž přebookování jízdenek z jednoho vlaku na druhý bude v případě totožného dopravce pro cestujícího výrazně jednodušší, než kdyby byly provozovány obě linky samostatně,“ uvedl mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar.

Soupravy s kapacitou až 300 cestujících

Podle Neusara oslovilo ministerstvo dopravce, kteří podali alternativní nabídku. Proč trvalo vypsání tak dlouho, když nabídky přišly většinou na začátku roku, kdy bylo více času na zajištění potřebných vlaků?

„Prenotifikační lhůta uplynula na konci dubna letošního roku, následně muselo MD připravit návrh smlouvy se všemi přílohami; včetně přílohy týkající se systému jednotného tarifu. V uvedené oblasti bylo nezbytné vyčkat na první výstup ze smlouvy k vývoji jednotného tarifu, přičemž smlouva byla podepsána v září letošního roku,“ vysvětlil Neusar. Podpis smlouvy na jednotný tarif nicméně trval dlouho jen kvůli zdržování samotného ministerstva dopravy.

V případě linky Ex2 jde o 2,17 milionu kilometrů ročně, u R18 2,24 milionu kilometrů. Ministerstvo požaduje většinou soupravy o kapacitě nejméně 220 až 300 cestujících. Musí být klimatizované a mít zásuvky na dobíjení elektroniky. V každém vlaku musí dopravce nabídnout prostor pro přepravu kočárků nebo jízdních kol.