Ťok versus Babiš. V plánu není ani částečná privatizace ČD Cargo, řekl premiér

Předseda vlády Andrej Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání kabinetu zopakoval, že je proti privatizaci společnosti ČD Cargo, a to i formou odprodeje menšinového podílu. Dostal se tak do střetu s ministrem dopravy Danem Ťokem, který v nedělním rozhovoru pro deník Zdopravy.cz záměr prodat menšinový balík akcií na burze potvrdil. Zopakoval to i dnes při příchodu na vládu.

„Už jsem o tom s panem premiérem mluvil a vysvětlil mu to. Říkal, že v novinách to vyznělo jinak, nabídnout minoritní balík na burze nepovažuje za nic špatného,“ uvedl Ťok v rozhovoru pro Zdopravy.cz. Dodal nicméně, že nepůjde proti premiérovi. Ten se zatím Ťokem naopak přesvědčený necítí. Privatizace nebude „Privatizace jakýmkoliv způsobem, alespoň pro mě není na stole,“ řekl Babiš na tiskové konferenci. Na twitteru byl pak ještě důraznější, když napsal velkými písmeny, že se nic privatizovat nebude. Jak jsem uvedl na tiskovce po vládě: žádná privatizace ČD Cargo, ani částečná, není v plánu. Ani jiných firem. NIC SE PRIVATIZOVAT NEBUDE. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 31. října 2018 U Ťoka si nicméně objednal prezentaci o stavu firmy a její další strategii. Ministr dopravy prosazuje prodej minoritního balíku především kvůli investičním prostředkům, které by za to do skupiny Českých drah natekly. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: ČD Cargo se privatizovat nebude. Nevím, proč to Ťok říká ČD Cargo se navíc musí podle něj stát součástí nějaké větší skupiny, aby v budoucnu obstálo v tvrdé konkurenci na trhu. „Je nebezpečí, že pokud se ČD Cargo té konsolidační hry nebude aktivně účastnit, tak můžeme za pár let zjistit, že máme nějaké aktivum, které je nám k ničemu, protože nejsou zakázky,“ myslí si Ťok. Podle něj je i otázkou, zda má stát vůbec provozovat nákladní železniční dopravu, když na silnici žádnou přepravní firmu nemá. ČTĚTE TAKÉ: Ťok plánuje prodat část ČD Carga. Nákladní dopravce potřebuje investice

Autor: Jan Šindelář