Svaz obchodu a cestovního ruchu patří dlouhodobě mezi kritiky – podle vás – špatně navrženého systému povinných záloh na PET a plechovky. Za jeden z hlavních problémů považujete zdanění letáků. Proč?

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se snaží za každou cenu prosadit zálohování PET lahví a plechovek. Města a obce to tvrdě odmítají, a tak se ministr snaží je uplatit. Místo dialogu s obcemi ale zvolil tu úplně nejhorší možnost – poškodit voliče své vlastní strany.

Co tím konkrétně myslíte?

Zálohování PET lahví znamená, že je lidé přestanou házet do žlutých kontejnerů, a začnou je nosit zpátky tam, kde si je koupili. PET je přitom ze všeho, co najdete v barevných kontejnerech na každém druhém rohu, jedinou skutečně hodnotnou surovinou. Takže kvůli zavedení zálohování přijdou města a obce o surovinu, která platí část nákladů na sběr odpadu. Obce tak budou stát před těžkým rozhodnutím – budou kvůli ministrem Hladíkem zavedenému zálohování zdražovat lidem poplatky za komunální odpad? Nebo zachovají poplatky na současné úrovni (protože by zdražení jejich komunální opozice použila ve volbách proti nim) a místo toho škrtnou jiné výdaje, třeba na modernizaci obecní infrastruktury, modernizaci školky nebo programy pro seniory?

Se zálohování PET a plechovek mají zkušenosti na Slovensku. Teď tam chystají změny, aby správce systému (ten, který vybírá lahve z obchodů) neměl tak vysoké zisky z nevyplacených záloh. Jak by správce systému měl fungovat u nás?

Slovensko je příkladem, jak by se podobné systémy neměly dělat. A část slovenských chyb bohužel opakuje i český návrh. Typickým příkladem je předstírání, že zálohování nezvýší ceny nápojů, což je poté, co vláda letos v lednu zvedla DPH na všechny nápoje, další uměle vyvolané zdražení v krátké době. Ještě větší problém je ale nesmyslně krátký čas na zavedení systému. Kvůli zdlouhavým povolovacím procesům v Česku bude potřeba jen na získání všech razítek a instalaci sběrných automatů potřeba alespoň 18 měsíců. Takže řeči o tom, že se zálohování spustí v lednu 2026, jsou zcela mimo realitu. A pokud ministr Hladík prosadí svůj plán povinného sběru na každé benzínce a malém obchůdku, systém se výrazně prodraží – a to se opět promítne do vyšších cen nápojů.

Jako obchodníci rozporujete i chystané poplatky za slevové letáky. Jaký dopad by to mělo na vás, potažmo zákazníky?

Pana ministra Hladíka napadla myšlenka zdanit letáky a vybranou letákovou daň slíbit obcím. Co na tom, že letáky tvoří jen pár procent veškerého obsahu modrých kontejnerů a je jich rozhodně méně než třeba novin a časopisů? Co na tom, že to ani náhodou nepokryje finanční výpadky kvůli chybějícímu PET? Jako povrchní heslo to zní dobře a ministr zřejmě spoléhá na to, že lidé neumějí počítat. Pojďme si proto říct, co znamená letáková daň doopravdy. Stačí nám na to vlastně jedno slovo: zdražení. Jako každá daň se promítne do ceny – a dražší letáky se promítnou do vyšších cen zboží na pultech. Což je u ministra vlády, která tak ráda mluví o boji proti inflaci, zajímavý přístup.

Zmíněná daň na letáky se objevila v zákoně o obalech, přestože leták není obal. Na druhou stranu, leták přece není jen ten slevový. Počítá s tím nějak novela zákona?

Když se řekne „letáky“, hodně lidí si vybaví letáky s nabídkou potravin. Ale zejména na menších městech a vesnicích se distribuuje spousta letáků prodejen s elektrem nebo zbožím pro kutily a zahrádkáře, řada radnic dokonce tiskne vlastní letáky s přehledem nabídek místních podnikatelů a řemeslníků. Budou to tisknout dál i za zvýšenou cenu? Nebo kvůli nápadu ministra Hladíka hodí obchůdky a řemeslníky ve svém městě přes palubu? A bude vláda ochotna sebrat lidem se zdravotním postižením distribuci letáků jako jedno z mála dostupných zaměstnání? Pro ministra Hladíka je snadné zavřít oči a nevidět tisíce zdravotně postižených, pro které je roznos letáků vítanou šancí si přivydělat. Ale dává to smysl pro lidovce, kteří se jinak profilují jako sociálně citlivá strana?

Hlavně tiskaři se obávají, že daň z letáků a jejich zdražení bude znamenat, že se omezí jejich produkce. Jaké to bude mít dopady na zaměstnanost?

Daň z letáků, se kterou přišel lidovecký ministr Hladík, zásadně poškodí zejména zdravotně postižené, pro které je distribuce letáků druhým nejčastějším zaměstnáním. Podle našich propočtů o práci přijde 1500-2000 zdravotně postižených, kteří budou mít jen minimální šanci najít si jinou práci a budou tak závislí na sociálních dávkách. Nerozumím tomu, proč chce vláda vzít práci lidem, kteří chtějí a mohou pracovat. Další 4000 pracovních míst zmizí v tiskárnách, které kvůli dani z letáků přijdou o zakázky.