Ethiopian Airlines oznámily uzemnění zbývajících tří Maxů na svém twitteru, zákaz letů platí do odvolání. „I když stále nevíme příčinu nehody, rozhodli jsme se pro tento krok,“ uvedla firma na twitteru. Včera i po nehodě ještě tato letadla společnosti Ethiopian Airlines letěla bez problémů na jiných linkách.

K podobnému kroku se odhodlaly také Cayman Airways. Dopravce z Kajmanských ostrovů v prohlášeníuvedl, že obě letadla tohoto typu, která má ve flotile, odstavil.

Čínský zákaz

Podstatně větší dopad na provoz má rozhodnutí čínského úřadu civilního letectví (CAAC). „Obě nehody nových letadel se staly během vzletu a mají určitý stupeň podobnosti,“ uvedl CAAC v prohlášení.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019

Čínští dopravci musí podle prohlášení zastavit provoz těchto letadel do 18 hodin čínského času. Čínští dopravci mají aktuálně ve flotile celkem 96 letadel tohoto typu. Další úřady zatím na nedělní nehodu nereagovaly. Případné uzemnění by mělo zásadní dopad i na tuzemské Smartwings, které mají ve flotile sedm letadel tohoto typu a do začátku prázdnin jich mají mít 16.

Letadlo společnosti Ethiopian Airlines mělo nehodu krátce po svém startu, zatím není jasné, co bylo příčinou. V případě loňské nehody Lion Air v Indonésie zatím není vyšetřování dokončené. Nedělní nehodu nepřežilo 149 cestujících a 8 členů posádky.