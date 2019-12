Česká televize o tom informovala na základě zatím nepravomocného výsledku správního řízení, které v listopadu s pražským dopravním podnikem zahájil Drážní úřad. Tramvaje 15T totiž letos měly kvůli vadným kolům několik nehod. DPP proto nedávno oznámil další ze série opatření, soupravy vybaví postupně novými typy pryžového segmentu.

Aktuální rozhodnutí zatím ani jedna strana nekomentovala. Mluvčí Drážního úřadu Martin Novák uvedl, že zatím není možné sdělit jakékoliv bližší informace, protože rozhodnutí ještě není pravomocné. Podle webu ČT24 však dopravní podnik existenci nepravomocného rozhodnutí nepřímo potvrdil s tím, že úřadu předloží „všechna technická opatření, která jsme v souvislosti s problémy s koly tramvají 15T doposud učinili“.

Přesun z Pankráce do Strašnic

Další indícií k tomu, proč se dá věřit informacím České televize, je přesunutí těchto tramvají z pankrácké vozovny do Strašnic, aby problémové vozy jezdily po méně provozně náročných tratích. „Přesuny tramvají je naše interní provozní rozhodnutí, kdy našim záměrem bylo do doby, než dojde k výměně stávajících pryžových segmentů za nové, přesunout tramvaje 15T na provozně méně náročné tratě,“ sdělil pro MHD86.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Nízkopodlažní tramvaje tak v poslední době téměř přestaly jezdit na linkách 3 a 17, které mají konečnou zastávku Sídliště Modřany/Levského. Tady se totiž nachází nejdelší pražská „rychlodráha“ – sedm kilometrů tramvajové trati na vlastním tělese mimo vozovku s povolenou šedesátkou. Podobně je konstruovaná trať na Barrandov, modřanská cesta je však dvakrát delší.

Místo moderních vozů do Škody do Modřan byly vypravovány soupravy řady T3. „S tím, jak se nám postupně daří měnit segmenty za nové, budeme také postupně vracet i tramvaje 15T zpět na původní tratě včetně do Modřan,“ dodal mluvčí Šabík. Web MHD86.cz doplňuje, že tento přesun způsobil ve vozovně ve Strašnicích komplikace technického rázu, protože tamní pracovníci na tyto stroje nejsou moc zvyklí.

Správní řízení, na jehož konci zřejmě bude omezení rychlosti, zahájil Drážní úřad poté, co musela tramvaj kvůli podezření na závadu zastavit na trati v Evropské ulici. Vozy 15T měly letos několik podobných incidentů. „Podle techniků dopravního podniku u nich degraduje pryžová vrstva mezi obručí a nábojem, kvůli tomu se může obruč uvolnit,“ píše ČT24.

Žádné konstrukční problémy

I kvůli hrozícímu omezení rychlosti se dopravní podnik chystá tramvaje reklamovat u výrobce a věří, že aktuální výměna problémové pryžové vrstvy novým typem potíže definitivně ukončí.

„Všechna měření i analýzy, které jsme provedli ve spolupráci s ČVUT a výrobcem tramvají, Škoda Transportation ukazují, že příčinou problémů s tramvajemi 15T jsou některé šarže pryžových segmentů v kolech tramvají, u nichž dochází k rychlejší degradaci. Žádné konstrukční problémy u tramvají 15T neregistrujeme,“ ujistil Šabík.