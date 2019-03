Tramvaje Škoda jsou ve světě oblíbené. Kde všude se jimi můžete projet?

Plzeňská společnost Škoda Transportation dodává tramvaje do celé řady zemí. Vozy české firmy dokonce překročily hranice kontinentu a podívaly se i do Číny nebo Spojených států amerických. Podívejte se s Deníkem do zemí, kde tramvaje s okřídleným šípem zanechaly svou stopu.

Za oceán mířila hned první zahraniční zásilka tramvají české výroby. Mezi lety 2001 a 2002 dodala plzeňská Škodovka deset vozů typu Elektra do měst Portland a Tahoma na západním pobřeží USA. V roce 2009 byla ve spojených státech vyroben i jedena tramvaj na základě poskytnuté licence. Plzeňská Škoda napadla obří tramvajový tendr Bukurešti. Neměla čas na překlad Přečíst článek › Vůbec nejvzdálenější lokalitou, kde mají s českými vozy zkušenosti, je město Čching-tao ve východní části Číny. Tramvaje ForCity tu na základě licence vyrábí čínská společnost CSR Sifang, která jich na základě smlouvy plzeňskou firmou může na tamní trh dodat až 400. Vozy české výroby však brázdí i ulice měst v řadě evropských zemí. Najdeme je na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku či Finsku. Vůbec nejvíce tramvají však Škoda Transportation dodala do Turecka, hned 72 jich mezi lety 2013 a 2015 putovalo do města Konya a dalších 14 jich od roku 2018 získal turecký Eskišehir. Další expanze Plány plzeňské společnosti na expanzi tady ale nekončí. Jedním z cílů může být nedaleké Rumunsko. Firma totiž podala stížnost na soutěž tamního hlavního města Bukurešti na nákup stovky tramvají, ve které si podle serveru Romania-Insider.com stěžuje na nedostatek času na překlad technické dokumentace. Již brzy budou tramvaje Škoda ForCity Classic vozit i obyvatele německého Chemnitzu (Saské Kamenice), kam firma v prosinci loňského roku dodala první kus a zkušební provoz bude zahájen letos na jaře. Celá flotila 14 tramvají by pak měla být v provozu do léta letošního roku. Škoda předala Chemnitzu první ze čtrnácti tramvají. Dostane za ně téměř miliardu Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Rott