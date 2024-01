Pošta se rozdělí na dvě firmy. Není to připravené, tvrdí někteří úředníci

Česká pošta stojí na prahu zemětřesení, které by mělo změnit její fungování. Zachránit ztrátový státní podnik před krachem má transformace a rozdělení firmy na dvě samostatné části. Od vlastní České pošty by se měla oddělit Balíkovna, a to podle plánů managementu k 1. lednu příštího roku. K tomu ovšem zřejmě povede ještě dlouhá cesta. Úřady a instituce tvůrcům zákona vytýkají řadu nedostatků.