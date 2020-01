Vánoční svátky proto znamenají pro popeláře nejvytíženější období v roce. Kvůli tomu například v Trutnově sloužili i na Štědrý den. Po Silvestru dostávají obzvlášť zabrat na horách. Tam musí dolovat popelnice ze sněhu a obtížně se k nim dostávají přes zaparkovaná auta, kterými jsou napěchovaná horská střediska.

„Letos byla situace o to horší, že vánoční svátky vyšly na všední dny úterý, středu, čtvrtek, a odpadu je v tomto období nejvíc. Chlapi jezdili ve stejném režimu jako celý rok, drželi se zavedeného pravidelného harmonogramu svozu odpadů. Vánoce si proto nikdy moc neužijí,“ říká Jiří Ticháček, ředitel trutnovské firmy Transport, která sváží odpad v Trutnově i dalších 60 městech a obcích regionu, od Špindlerova Mlýna po Červený Kostelec. Pro odpadky jezdí dokonce až na Špindlerovu boudu v Krkonoších, která leží 1198 metrů nad mořem.

Vánoční svátky podle něj ukazují, jak roste spotřeba u lidí. Odpadu je víc a víc. „V Trutnově svezeme týdně zhruba 100 tun komunálního odpadu a 25 tun tříděného odpadu. V době svátků narůstá produkce papíru, skla a plastů o 100 procent, komunálního odpadu je o 50 procent víc než v běžných týdnech,“ vypočítává Ticháček.

Přibývá pozitivních reakcí

Do kontejnerů se všechno nevejde a přetékají nepořádkem. „Vyvážíme popelnice častěji, děláme svozy navíc, ale ani to nestačí. Produkce odpadu je opravdu velká, povaluje se všude kolem a my ho pak uklízíme. Během svátků posilujeme zejména oblast sídlišť, hlavně pro svoz komunálního odpadu. Po celém městě posilujeme svoz tříděného odpadu,“ popisuje ředitel Transportu Trutnov.

Na Silvestra se hodně zaměřují na odvoz skla, kterým se rychle plní kontejnery. „Silvestrovské období je nejnáročnější na horách, lyžařská střediska vyprodukují obrovské množství odpadu. Situaci tam navíc komplikuje špatná doprava. Na horách je spousta aut a průjezdnost je špatná. Často to bývá opravdu oříšek. Chlapi musí dolovat popelnice ze sněhu a obtížně se k nim dostávají přes zaparkovaná auta u horských hotelů. Bez sněhových řetězů a vozu 4x4 se tam nedostanou. Všechno trvá o 100 procent déle, vracejí se až v noci,“ přibližuje zimní řeholi popelářů.

Co jejich šéfa těší, to jsou přibývající pozitivní reakce. „Lidé už naši práci dokážou ocenit. Uvědomují si, že chlapi makají i na Štědrý den a není to sranda, místo aby byli doma s rodinou,“ říká Jiří Ticháček.