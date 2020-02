Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO, obdoba českého antimonopolního úřadu) definitivně zamítla námitky dvou soutěžících a zadavatel, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), by měl po nabytí právní moci mít volné ruce k uzavření smlouvy na zakázku s odhadovanou cenou 305 milionů eur, tedy více než 7,5 miliardy korun.

Informoval o tom slovenský Denník N. „Nebylo nám ještě doručeno rozhodnutí ÚVO, do té doby se není možné k zakázce vyjádřit,“ uvedl mluvčí ŽSR Ľubomír Mitas .

Podle rozhodnutí ÚVO tak platí vyřazení kazašské společnosti Integra Construction, která nabídla v zakázce nejnižší částku: 216 milionů eur. Zakázku by mělo získat italsko-slovenské sdružení ICM – Váhostav SK s cenou 275 milionů korun.

Vlaky mezi Kúty a Bratislavou dosud jezdí maximálně rychlostí 140 kilometrů za hodinu, po dokončení mají jezdit 200 kilometrů za hodinu. Ale jen na části trasy.

Zatím zkrácení jen o 4,5 minuty

Zatím se podle odhadů ŽSR zkrátí jízdní doba jen o 4,5 minuty. Stát totiž začne modernizovat nejprve úsek z Malacek do Bratislavy, teprve později až na hranici. Potom se má cestování zrychlit o téměř deset minut. Celková modernizace prvního úseku má trvat tři roky.

ŽSR rozdělily modernizaci tratě na tři úseky: 24,2 kilometru vede z Devínské Nové Vsi do Malacek, druhý úsek z Malacek do Kútů měří 42,4 kilometru, pak ještě zbývá sedm kilometrů na česko-slovenskou hranici. Tam vznikne nový železniční most přes řeku Moravu, která tvoří státní hranici.

Slovensko tlačí s modernizací čas: pokud nestihne zakázku včas dokončit, může přijít o evropské dotace, které jsou pro tuto stavbu přiděleny. Termín zahájení je ale nejasný: součástí zakázky je i samotné projektování, s kterým se ještě kvůli nevybrání vítěze nezačalo.

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík loni po jednání se slovenským protějškem Arpádem Ersékem slíbil, že spojení z Prahy do Bratislavy zrychlí do roku 2030 o 35 minut. Plán tehdy počítal se zkrácením doby jízdy z Kútů do Bratislavy o osm minut, další tři minuty lze škrtnout zkrácením pobytu vlaku v Kútech. Na české straně má dojít ke zrychlení například zavedením dvousetkilometrové rychlosti z Břeclavi do Brna.