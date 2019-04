Další krok na cestě k dlouhodobě připravovanému projektu udělala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Nově vypsala zakázku, která řeší zpracování záměru projektu na traťové úseky z Frýdku-Místku do Ostravice a do Frenštátu pod Radhoštěm. Projektanta optimalizace a elektrizace trati v úseku Ostrava-Kunčice a Frýdek-Místek už SŽDC vybrala dříve.

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Studii proveditelnosti Beskydy už koncem roku 2016. SŽDC tehdy hovořila o tom, že pokud nenastanou závažnější komplikace, může samotná výstavba první etapy začít po roce 2020. Podle nynějších odhadů by se na úseku z Ostravy mělo začít pracovat v roce 2022, z Frýdku-Místku ještě o rok později, samotné práce potrvají několik let.

SŽDC plánuje kompletní modernizaci tratí, jejich elektrizaci, zkapacitnění úseku z Vratimova do Frýdku-Místku a vybavení nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Současně správce infrastruktury opraví všechny zastávky a stanice, které dosud neprošly žádnou úpravou. Samozřejmostí bude zajištění bezbariérových přístupů. Plánovaná investice přinese výrazné provozní úspory dopravcům, vyšší komfort pro cestující a podstatné zkrácení jízdních dob vlaků.

Po modernizaci se jízdní doby spěšných vlaků zkrátí v porovnání se současností na polovinu, vzdálenost ze stanice Ostrava-střed do Frýdku-Místku zvládnou za 14 minut, do Frýdlantu za 21 minut, do Ostravice za 33 minut a do Valašského Meziříčí za 72 minut.

Nových vlaků by se však cestující měli dočkat o poznání dříve. Moderní patrové vlaky se na kolejích objeví na jaře 2021. České dráhy uzavřely kontrakt na dodávku pěti patrových vlaků typu push-pull. „Jejich velkou výhodou je snadná změna trakce po plánované elektrifikaci tratě z Ostravy směrem na Frýdlant nad Ostravicí. Zpočátku může provoz jednotky zajistit motorová lokomotiva, kterou pak vyměníme za elektrickou,“ řekl generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.