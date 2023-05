Představitelé Břeclavi se obávají, že by mohli přijít o dosavadní dostupnost vlaků, proto chtějí i s dalšími obcemi nachystat společné prohlášení, kde budou požadovat vznik terminálu u dálnice D2. „Pracovně jsme ho nazvali Jižní Morava. Měl by navazovat na tratě Břeclav – Varšava, Břeclav a Brno, potenciálně samozřejmě Břeclav – Mikulov – Znojmo," přiblížil místostarosta Jakub Matuška.

Předpokládá, že by vysokorychlostní trať vedla okolo dálnice D2, okolo ní už by měla vést v úseku u Rakvic. „Samozřejmě pro nás ideální, kdyby vlaky zajížděly na břeclavské nádraží, ale tam jsou technická omezení v rychlostech. Chceme, aby se dalo velmi rychle přestoupit mezi břeclavským nádražím a terminálem," řekl Matuška. Za klíčové považuje zachování nynější dostupnosti směrem na Brno a na Vídeň. Potenciálně na Bratislavu.

Podle mluvčího Správy železnic Jana Nevoly studie proveditelnosti Praha – Brno – Břeclav navrhla trať pro 320 kilometrů v hodině až na státní hranici. „Nicméně projektována je nebo v brzké době bude po Rakvice. Rozhodnutí rakouských partnerů předpokládá využití vysokorychlostní trati po sjezd v Rakvicích, odtud pojedou vlaky po dnešní trati přes Břeclav na státní hranici a dále ve směru do Vídně," uvedl Nevola.

Zástupci Správy železnic potvrdili, že zbývající úsek od Rakvic k hranicím vždy kopíruje dálnici D2 a vede mimo samotné město Břeclav. „Na hranici navrhujeme dvě možná místa přechodu. Buď u dnešní dálnice nebo dnešní železnice," vyjmenoval Nevola.

Trať mimo město neznamená ztrátu spojů

Matuška o břeclavských plánech prozatím neoficiálně mluvil i s hodonínským starostou Liborem Střechou. „Předběžně říkal, že zachování dostupnosti je zajímá. Oficiální to ale není," poznamenal břeclavský místostarosta.

Věc konzultoval i se zástupci obcí v břeclavském obvodu obce s rozšířenou působností. Do prázdnin nebo do konce prázdnin chce další setkání na oficiální bázi. „Chceme se domluvit Břeclavsko s Hodonínskem na nějakém postoji, který bychom chtěli projednat se Správou železnic, potenciálně s ministerstvem dopravy," řekl místostarosta Břeclavi Matuška.

Mluvčí železničářů Nevola uvedl, že vysokorychlostní trať povede mimo Břeclav, ale neznamená to, že by Břeclav přišla o některé spoje. Právě naopak. „Kvalitní spojení na Slovensko a do Rakouska zůstane zachováno," ujistil mluvčí.

Správa železnic nyní intenzivně připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku Brno – Šakvice, stejný dokument pro navazující úsek do Rakvic v tuto chvíli železničáři soutěží. „Zbývající úsek Rakvice – Břeclav projde modernizací, aby na něm vlaky mohly využívat rychlost dvě stě kilometrů v hodině. To je pro fungování koncepce vysokorychlostních tratí v této lokalitě zatím naprosto dostačující," míní Nevola.

Výhledově chce Správa železnic také prověřit využití nového přeshraničního úseku pro nákladní dopravu, což má ale přijít na řadu až po roce 2040. Nyní se železničáři zaměřují na už projektované a projednávané části vysokorychlostních tratí.