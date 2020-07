Smažený vepřový řízek, moravský vrabec, pečené vepřové koleno. Na dobroty z vepřového masa nedáme dopustit. I když ho průměrný Čech spořádá ročně přes čtyřicet kilogramů, českého vepřového je stále méně. Na Olomoucku naposledy skončila s chovem prasat společnost Paseka, zemědělská. V porodnách a výkrmnách, jež jsou dnes prázdné, přitom chrochtala na 70 let.

Paseka, zemědělská ukončila chov prasat. Na snímku prázdné stáje v Lužicích, porodna. 15. července 2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Paseka, zemědělská se věnovala chovu prasat od roku 1996. Historicky i původní zemědělské družstvo, jehož transformací vznikla akciová společnost, mělo ve stájích tisíce kusů prasat od 50. let minulého století. „Vždy tady byla prasata. Ročně jsme měli na porodnách čtyři až pět tisíc vlastních selat, do toho jsme dokupovali šest až deset tisíc prasat do našich výkrmen,“ popisovala předsedkyně představenstva společnosti Jana Krasulová.