Travel Service loni přepravil 6,3 milionu lidí, díky značce SmartWings

Letecký dopravce Travel Service loni přepravil o pětinu více cestujících, nejvíce rostla pravidelná přeprava pod značkou SmartWings. Se SmartWings loni letělo přes 5,5 milionu cestujících, což je o 20,3 procenta více než v roce 2016. Celkem letadly Travel Service letělo 6,3 milionu lidí.

Travel Service loni operoval lety z celkem 12 bází v 7 zemích a letadla mířila do 423 destinací. Z českých letišť nejvíce cestujících loni mířilo do bulharského Burgasu, izraelského Tel Avivu, na Krétu (Heraklion), Rhodos a do tureckého letoviska Antalya.

„Průměrné využití sedačkové kapacity naší flotily na pravidelných linkách se loni zvýšilo na 86,5 procenta. Díky široké nabídce zajímavých destinací a příznivým cenám letenek zájem o lety SmartWings každým rokem výrazně roste. Tento trend na trhu pravidelné letecké přepravy očekáváme i letos,“ říká Radek Müller, hlavní manažer SmartWings.

V současné době Travel Service provozuje flotilu 37 letadel. Během následujících pěti let projde letový park zásadní modernizací. Společnost objednala 39 nejmodernějších letounů Boeing 737 MAX, přičemž 6 nových letadel 737 MAX zařadí do flotily během letošního roku.

První stroj získá Travel Service již koncem ledna. Objednávkami třiceti devíti nových moderních letadel Boeing 737 MAX se Travel Service řadí mezi nejvýznamnější provozovatele letounu 737 MAX v regionu.

Kromě Česka společnost působí také v Polsku, na Slovensku a Maďarsku, kde má své dceřiné společnosti.