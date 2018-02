Výrazně tišší a úspornější: Travel Service pokřtil nový Boeing 737 MAX

/VIDEO/ Na pražském Letišti Václava Havla byl dnes pokřtěn nový Boeing 737 MAX 8. Stroj zakoupila tuzemská aerolinka Travel Service, která patří mezi první letecké společnosti na světě, které 737 MAX získaly. Nový Boeing je oproti stávajícím letadlům také úspornější a výrazně tišší. Křest proběhl za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, akcionářů společnosti a dalších významných hostů.

První z nových letadel v barvách dopravce SmartWings vyrazilo včera krátce po 18. hodině místního času z amerického Seattlu a na plochu pražského letiště dosedlo několik minut po 13. hodině. Při svém prvním letu tak urazilo téměř 8,5 tisíce kilometrů. Pro letecké fanoušky také připravili piloti ještě překvapení, takzvaný nízký průlet nad hlavní ruzyňskou dráhou.

Boeing 737 MAX má kapacitu 189 míst a je vybaven nejmodernějšími technologiemi Wi-Fi systému palubní zábavy.

„Dnešní den je pro Travel Service přelomovou událostí, kdy začíná další etapa zásadní modernizace naší flotily. Jsem velmi rád, že budeme opět používat letadlo typu Boeing, které se nám v minulých 20 letech velmi osvědčilo,“ řekl při dnešním křtu Roman Vik, generální ředitel Travel Service. Ten vyzdvihl i nesporné výhody tohoto letounu.

„Zásadní změna je ve spotřebě paliva. Také v tom, že používá jiný tvar křídla, nejnovější motory a je mnohem úspornější než jeho předchůdce,“ dodal. Boeing 737 MAX je totiž poháněn novým typem motorů LEAP-1B CFM a vybaven novým typem wingletů zlepšující aerodynamické vlastnosti křídla. Výrazně nižší je také hluková stopa letounu, která je menší až o 40 procent.

„Každá modernizace letadlové flotily dopravce je zároveň přínosem pro letiště i z důvodu snižování hlukové zátěže v okolních obcích. S tímto cílem dopravce stále více motivujeme k používání modernějších a tedy i tišších letadel,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Nová letadla Boeing 737 MAX 8 bude nasazovat letecká společnost Travel Service hlavně na nejdelší tratě ve své síti, tedy například do Dubaje či ománské Salalah. Postupně nahradí letadla 737NG, přičemž během šesti let obdrží Travel Service 39 těchto strojů. Osm letounů kupuje přímo od výrobce společnosti Boeing, ostatní letadla si pronajme od leasingových společností (GECAS, AerCap, ALC, BOC Aviation). Nákup osmi letadel přímo do majetku byl umožněn díky navýšení kapitálu akcionáři společnosti Unimex Group, CEFC a Canaria Travel. Křtu se zúčastnil i viceprezident čínské CEFC.

„V posledních letech rapidně roste počet cestujících z Číny, kteří do České republiky přilétají, případně cestují dále. Narůstá i počet pasažérů, které odbavuje pražské letiště a toto je skvělá příležitost dosáhnout toho, aby se Česká republika stala leteckým hubem mezi Evropou a Čínou,“ řekl uvedl Wu Hongbing, viceprezident CEFC China.

„Pevně věřím, že zařazení uvedeného typu letadla pomůže společnosti v jejím dalším rozvoji, a že tento krok bude taktéž pozitivně oceněn cestujícími,“ dodal.

Nákup nových letadel je největší objednávkou tuzemské aerolinky. Pro český trh jde o zásadní zprávu: jde o letadlo, kterým už letos a v dalších letech bude létat většina lidí na dovolenou k moři. Travel Service má na leteckých spojeních z Česka do přímořských destinací výrazně většinový podíl.

"Rozvoj letecké dopravy je pro nás velmi důležitý a já jsem velmi rád, že zrovna česká společnost nakupuje tyto moderní stroje a že obměnuje svojí flotilu. Chtěl bych popřát, aby tomuto letounu bylo dopřáno mnoho spolehlivých bezpečných letových hodin a spoustu spokojených cestujících," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

První komerční let uskuteční 737 MAX ještě dnes, kdy bude nasazen na pravidelnou linku SmartWings z Prahy do Malagy. Během letní sezóny 2018 bude Travel Service operovat lety z celkem 12 bází v sedmi zemích flotilou 55 letadel.