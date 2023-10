Rybářství Třeboň očekává, že kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát 130 až 140 korun. Je to stejně jako loni. Ryb pro český trh bude dost, přestože jich bude celkově letos méně, zčásti kvůli chladnému jaru a letním teplotním výkyvům. ČTK to dnes při výlovu rybníka Rožmberk řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek. Rybářství Třeboň prodává kilogram kapra na sádkách v Třeboni za 119 korun, v Praze to bude 129 korun, tedy stejně jako loni. V Praze je cena vyšší kvůli dopravě.

Prodej vánočních kaprů v Lochovicích v loňském roce | Foto: Jana Kolomazníková

„Vůbec jsme nezdražovali, protože letos nemáme důvod. V loňském roce byly drahé energie, doprava, ale v letošním roce je vhodné nechat ceny na téhle úrovni, přestože ten výlov bude nižší než loni, aspoň v našem regionu. Počátek roku byl velice příznivý, přišla voda, která tady pět let chyběla, takže všichni z toho byli pozitivně naladěni, nicméně duben, květen byly extrémně studené, takže ryba se po zimě vůbec nerozběhla, trvalo pomalu do konce května, než začala přijímat potravu. Ten přírůstek nám z dubna a května chybí. A léto bylo z extrému do extrému, v červenci 38 stupňů, pak to spadlo na deset, a to teplé září už to nedožene, přestože se krmilo,“ řekl Provázek. Nejnižší cena kapra je v jižních Čechách, kde se ryby chovají, řekl Provázek.

Z podzimních výlovů 250 rybníků, jež začaly v září a potrvají do listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně je to podobně, proti roku 2021 asi o 300 tun méně. „Ryby budou i o něco menší než jiná léta, ten přírůstek tady chybí. A to je potom znát v tunách. Výlov bude sotva na úrovni loňského roku,“ řekl Provázek.

Třeboňští rybáři nezvedli letos ceny ani zákazníkům v zahraničí. „Export fungoval celé léto, nestačili jsme pokrývat poptávku, protože ryba byla opravdu menší, bylo chladné počasí, nebrala tolik krmení, špatně se chytalo. Na Vánoce necháme množství ryb pro tuzemský trh, abychom Vánoce zabezpečili, a všechno ostatní, co bude volné, půjde na export,“ řekl Provázek.

Vývoz stále tvoří kolem 70 procent produkce, protože v kraji jsou další velká rybářství jako novohradské, hlubocké, blatenské nebo v Kardašově Řečici. Na jihu Čech se tolik ryb nespotřebuje a míří na vývoz, uvedl Provázek.

V hospodářském roce od října 2021 do září 2022 měla firma Fish Market, která ryby z Rybářství Třeboň prodává, čistý obrat 283 milionů korun a zisk po zdanění 15,1 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Letos čeká meziročně podobný obrat, řekl Provázek.