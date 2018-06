Třešňovice bude letos hodně, slibují majitelé pálenice

Majitelé pálenice v Hlinném u Nového Města na Moravě si libují. Nadúroda třešní slibuje bohatou žeň „ohnivé vody“. S pálením se začne již 1. července.

„Máme už plný sklep kvasu. Oproti loňské sezoně, kdy jsme měli jen pár nádob s ovocem, máme nyní, ještě před zahájením sezony, naskladněný kvas už asi od sto padesáti zákazníků. To se nám ještě nikdy nestalo,“ řekl Stanislav Marek, který spolu se svou manželkou Jitkou provozuje pěstitelskou pálenici v Hlinném už od roku 2006.

Po třešních budou následovat mirabelky, letní jablka a další ovoce. „Tím, že byl nástup jara rychlejší, je reálný předpoklad, že se blumy a pološvestky začnou navážet už v polovině srpna. Očekáváme pěknou úrodu, ale dokud není ovoce v kvasných nádobách, tak ještě nemůžeme předpovídat, jak sezona nakonec dopadne,“ nechtěl zakřiknout slibný začátek Stanislav Marek.

Zákonem daná sezona pro pěstitelské pálení začíná 1. července. „Pro nás to tentokrát znamená nepřetržitý provoz, budeme pálit non stop. Je toho opravdu hodně,“ poznamenal Stanislav Marek.

„Užije si to spíš manželka, ta je v pálenici pořád, já na to spíš jen tak dohlížím,“ dodal s úsměvem spolumajitel výrobny pálenek v Hlinném, který se zároveň nechal slyšet, že má raději, když lidé ovoce určené ke zpracování dodají do pálenice co nejdříve. „Vítám, když zákazníci dovezou naložené ovoce zavčas a já jim ho zpracuji. Ještě se mi nestalo, že by došlo ke zkažení kvasu,“ pochlubil se majitel pálenice.

A jak má správně vykvašené ovoce před pálením vypadat? „Koláč na povrchu kvasu nesmí být nahnilý ani se nesmí propadat. A kvas nesmí být kyselý. Mnozí zákazníci mají dojem, že čím dříve ovoce vykvasí, tím lépe. Ale není tomu tak. Menší teplota bývá naopak výhodou,“ popsala Jitka Marková.

V pálenici v Hlinném budou mít nyní plné ruce práce, a to až do 30. června 2019, kdy sezona výroby „ohnivé vody“ skončí. „Jezdí k nám poměrně široký okruh zákazníků, někteří jsou z oblastí, kde ovoce dozrává dříve, jiní z míst, kde to zraje později. Takže naštěstí nemáme problém s tím, že bychom někdy sezonu přerušovali,“ konstatovala Jitka Marková.