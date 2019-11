Podle průzkumu, který zde prezentovala agentura NMS Market Research, brání rodinám s aspoň jedním potomkem v narození dalšího nedostatek financí, chybějící odpovídající bydlení a ve třetí řadě zdraví. Nejvíce by jim pak pomohlo zvýšení mateřské a rodičovské, zvýšení daňového zvýhodnění na děti a podpora zkrácených a dalších flexibilních úvazků.

Podle Pavlíny Kalousové z organizace Byznys pro společnost by se ale podpora flexibilních pracovních úvazků neměla zaměřovat pouze na ty krátkodobé. „U nízkopříjmových rodin nejsou přínosné,“ míní. „Rodiny s jedním dítětem častěji řeší finance, u dvoudětných je to bydlení. U mladé generace je v současnosti bariéra dostupných bytů jedna z nejvyšších,“ říká Markéta Makovská, která průzkum prezentovala.

Hypotéky? Zapomeňte

Tento problém rodin s více dětmi potvrzuje i ekonomka Helena Horská z Raiffeisenbank. „Tato sociální skupina často na hypotéky nedosáhne,“ říká. Přitom je vysoký nájem dostává do finanční tísně.

Vícečetné rodiny přitom většinou mívají buď lidé s nižším vzděláním a menšími příjmy, nebo vysokoškoláci.

Politické strany v Česku i sama vláda přitom v posledních letech hýří nápady, jak legislativně zvýšit podporu rodin. Poslanci nedávno schválili, že by od ledna měl vzrůst rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun. Nyní však hrozí, že senátoři návrh sněmovně vrátí. Nelíbí se jim, že by na zvýšení neměly nárok všechny děti mladší čtyř let.

Lepší daně

Nepodařilo se prosadit ani návrh předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, který by zvýšil mateřskou i ženám s průměrnými a nadprůměrnými příjmy. „Vládní většina se tak rozhodla pokračovat v trestání aktivních matek,“ okomentovala to. Bude návrh dále prosazovat.

MPSV vedené ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) navrhuje, aby se dětské skupiny přeměnily na jesle, a matky si tak mohly díky tomu snáze přivydělat. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) pak chystá rodinný balíček. „Vize je, aby rodinám, které aktivně pracují, zůstalo co nejvíce peněz,“ řekl s tím, že to chce napřed probrat s premiérem.

Lidovci pak chtějí navrhnout milionovou bezúročnou půjčku pro mladé páry, kdy by se jim dluh za každé dítě snižoval, či daňové slevy na děti. S podobnými návrhy přicházejí dlouhodobě, většinou neúspěšně.