Drahé, ale kvalitní. Češi nakupují potraviny v Rakousku, neodrazuje je ani cena

Podle Eurostatu měli Rakušané loni třetí nejdražší potraviny v Evropské unii. Přesto právě do blízkého zahraničí pravidelně vyráží na nákupy taky Eva Vaňkátová z Mikulova. Do nejbližšího většího města, do Mistelbachu, to má po dálnici asi dvacet minut jízdy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek