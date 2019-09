Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda (ODS) mají letošní Mlékárenské dny v pořadí již číslo 28, což svědčí o tom, že se jedná o akci, která má již svoje dobré jméno a tradici. Letos se bude na přehlídce mléčných výrobků prezentovat 22 zpracovatelů mléka z celé republiky, a nejde jen o velké mlékárny. Stále častěji se objevují nové tváře z řad provozovatelů rodinných farem.

„Takových akcí, podporujících spotřebu mléka a mléčných výrobků je totiž v Česku poměrně málo,“ konstatoval za Českomoravský svaz mlékárenský předseda Jiří Kopáček. Jak zdůraznil, zemědělcům, hlavně producentům kravského mléka se v současnosti dobře daří. Výkupní cena mléka je vyšší než například v sousedním Německu. V současné době je to 8,89 korun za litr a dá se předpokládat, že do zimy cena ještě stoupne. „Ovšem to s sebou nese i negativa. Například v oblasti konkurence schopnosti v podobě levných dovozů ze zahraničí, bez ohledu na to, že české mléko a mlékárenské výrobky jsou velice kvalitní. V současné době činí dovozové výrobky asi 42 procent nabídky na našem trhu,“ podotkl Kopáček.

„Environmentální mýty šílenců“

Jak zdůraznil Petr Havel, agrární analytik, musí se mlékárny a zemědělci v Česku v poslední době potýkat i s dalším nebezpečím, nejen levnými dovozy. „ Naše mléko a trh s mléčnými výrobky neohrožují jen ceny, ale environmentální mýty šílenců, takzvaných ochránců klimatu, kteří volají po zrušení chovu hospodářských zvířat, přitom bez stáda skotu, produkujícího mrvu, bude brzy problém jak zadržet vodu v krajině. Měli bychom spotřebitele přesvědčovat, aby kupovali domácí a kvalitní mléčné produkty,“ konstatoval analytik.

Podle názoru Tomáše Douchy z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací se jedná o současný trend, se kterým nebude lehké bojovat. „Tlak těchto ochránců klimatu bude ovlivňovat politiku stále častěji, proto nezbude producentům a zpracovatelům kravského mléka nic jiného, než se částečně přizpůsobit a přestat být konzervativní. Nabízet i produkci, která nebude založená jen na kravském mléce,“ podotkl Doucha.

Podle Oldřicha Obermaiera z Českého komitétu Mezinárodní mlékařské federace vráží mlékárnám pomyslný nůž do zad i stát, který zvyšuje inflaci, podporuje omezení provozní doby obchodů a dovoz takzvaných europotravin. Podle Martina Štepánka z Ministerstva zemědělství ale státní aparát svou legislativou domácí producenty a zpracovatele mléka podporuje legislativou, jako je zákon o tržní síle, který má omezit nekalé praktiky obchodních řetězců či různé dotační programy v neposlední řadě podpora označení českých výrobků značkou Klasa. „Je vidět, že na toto označení spotřebitelé reagují kladně, loni se prodalo víc než sedm milionů výrobků s touto značkou,“ zdůraznil Štěpánek.