„Paní si myslela, že má doma nějakou zrůdnost, kterou nám chtěla ukázat. Teď to vypadá, že má grafiku, kterou může prodat třeba za dvacet tisíc korun. To člověka potěší,“ řekla Stochlebová.

Samozřejmě ne každému se poštěstí toho, že za skříní najde hodnotné dílo, které by dokázalo vylepšit rodinný rozpočet. Nicméně teď je nejlepší doba k tomu umělecké dílo zpeněžit. Trh s uměním totiž láme rekordy.

„Hodně tomu pomohla koronavirová pandemie. Na jedné straně jsou lidé, kteří mají velké množství finančních prostředků, které se snaží do něčeho uložit, aby jim je neznehodnotila inflace, na druhou stranu se objevilo množství nových sběratelů. Během covidu byli lidé doma a obklopovaly je prázdné zdi,“ myslí si ředitelka pardubické galerie.

Rekordní prodeje galeristé zaznamenali už loni. Jen na českých aukcích za ně sběratelé a investoři utratili 1,46 miliardy korun. „Procento prodaných položek a průměrný nárůst oproti vyvolávací ceně byl historicky také nejvyšší. Zdá se, že podobně se vyvíjí situace i v tomto roce,“ uvedl Martin Kodl, majitel stejnojmenné pražské galerie.

Právě ona si letos připsala hned několik rekordů. V květnu se vydražil obraz Bohumila Kubišty Staropražský motiv za 123,6 milionu korun, čímž se stal nejdražším prodaným obrazem v historii České republiky. Poprvé v historii bylo také dosaženo celkové částky 440 milionů korun v jedné aukci.

„Podařilo se prodat všechny nabízené položky. To se zatím stalo jen na naší loňské podzimní aukci, jinak se to v dějinách českých aukcí nikomu nepodařilo – a ani v zahraničí to není běžné. Hranici jednoho milionu korun pokořilo 55 položek. Bylo dosaženo více než dvaceti autorských rekordů,“ vypočítal dále Kodl.

Každé období má přitom svoje kupce a sběratele. „Teď ale nejvíce táhne česká moderna z první poloviny 20. století. Je zájem o Toyen nebo Kubištu. Dobře se ale daří i současnému umění. V něm se během covidu rekrutovali noví sběratelé. Vnímali v tom podporu současným umělcům, kdy se s nimi mohli seznámit a zároveň s nimi dál spolupracují,“ řekla Stochlebová s tím, že její galerie se soustředí na krajinářské umění, zejména pak na Mařákovu školu.

Server Art+ ve své ročence uvádí, že Toyen byla dokonce královnou aukčního roku 2021. Do první desítky nejdražších děl se tehdy vešly rovnou její čtyři obrazy. Zájem o ni přitom nepolevuje ani letos, což dokazuje nedělní aukce, kdy se její dílo Skryt v jejich obrazech z roku 1956 prodalo za 37,7 milionu korun.

Umění se dobře prodává

Tyto trendy v podstatě potvrdil i Kodl. Podle něho se pozornosti stále těší česká klasika 19. století, česká moderna, ale mezi sběrateli prý začíná rezonovat i poválečné výtvarné umění, které bylo dosud neoprávněně opomíjeno. „Roste i zájem o současné umění, vidíme to i mezi našimi klienty. Moderní umění tvoří nyní dvacet procent nabídky našich aukcí a vždy se všechna díla prodají. Kvalitní soudobé umění skýtá velký finanční potenciál. Jeho cena neustále poroste, o tom jsem přesvědčen,“ nastínil majitel galerie.

Hlad po umění zvyšuje tedy ceny a lidé občas doma nějaký zajímavý obraz najdou, ale ještě o tom neví. „Chtěla bych apelovat na lidi, kteří mají takový obraz někde za skříní a nechtějí si ho nikam pověsit, aby ho do aukce nabídli. Byla by škoda ho nechat někde válet v situaci, kdy se umění dobře prodává. Je možné někomu udělat radost a vydělat slušné peníze,“ vybídla Stochlebová.

Na druhou stranu ne vše, co se povaluje někde na půdě, musí být hodnotné dílo. „Často lidé přinesou plakát da Vinciho a myslí si, že to bude něco úžasného,“ usmála se ředitelka pardubické společnosti CFIG Arts, která stále doufá v zázračný objev. „Zatím se mi ale ještě nestalo, že by někdo přinesl neobjeveného Kupku. Doufám, že se mi to někdy stane. To by asi bylo hodně dobrodružné,“ dodala.