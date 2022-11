Svíčkařka Renata dva dny před zahájením Brněnských Vánoc zdobí stánek na Zelném trhu. Firma z Rokytnice v Orlických horách má voňavé výrobky na adventu v Brně už téměř dvacet let. Letos ale možná naposledy. „Jsme na hraně, zda se nám to vůbec vyplatí,“ říká stánkařka.

Snaží se udržet si dobrou náladu. Přestože je pro ně letošní rok ekonomicky enormně náročný. I kvůli násobnému zdražení surovin a materiálu na výrobu svíček. „Jen parafín zdražil asi trojnásobně. Kvůli cenám ropy. Muselo se to chtě nechtě odrazit na cenovce svíček,“ přiznává. I tak doufá, že si lidé jejich kvalitní český výrobek najdou a koupí.

Pletené zboží, vánoční ozdoby, výrobky ze dřeva. Stánků s řemeslnými výrobky budou v Brně navzdory situaci desítky. I s poetickými názvy, jako Písařství či Knihařství. Na rozdíl od prodejců svařáku, horkých nápojů a jídla ale většina z nich má velkou obavu o výdělek.

Dopřejí si punč a jídlo

Nákup řemeslných výrobků si pro letošek odpustí například šedesátnice Ivana, která v Brně žije asi půlstoletí. „Určitě se na náměstích zastavím, přijede kamarád z Itálie. Ale dáme si jen punč na zahřátí a třeba nějakou dobrotu,“ těší se žena.

Město jde do pořádání Brněnských Vánoc oproti minulým sezonám s nižším rozpočtem více než třinácti milionů korun. Většinu pokryje příjem z nájmu od stánkařů. Pod organizaci brněnského turistického informačního centra spadá více než šedesát stánků na třech místech včetně největšího náměstí Svobody.

Příprava stánkařů na adventní trhy v Brně. Zvlášť někteří řemeslní výrobci letos zvažovali, zda se jim předvánoční prodeje v centru kvůli obecně vyšším nákladům vůbec vyplatí.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Podle mluvčí akce Adély Novákové zájem prodejců převyšoval možnou kapacitu na náměstích. „Na druhou stranu je fakt, že v nabídkách zájemců jsme se dostali na stejné částky jako loni jen u gastro provozů. U řemeslných stánků je finální částka nižší. Na tyto prodejce možná víc dopadla pandemie a nejsou schopni zaplatit tolik peněz za stánek,“ uvádí mluvčí.

Nižší výnosy ale návštěvníci přímo nepocítí, město šetřilo na marketingu a mobiliáři, který letos nedoplňovalo.

Návrat po pandemickém fiasku

Nejvíc stánků v jihomoravském městě vyrostlo na Zelném trhu, asi sto deset. Spolu s dalšími místy tyto již řeší městská část Brno-střed.

Dvanáct let tam jezdí prodejce Milan Zeman z Hradce Králové. Rožní vepřovou kýtu hladovým návštěvníkům. Brněnským adventním trhům zůstal věrný i přes loňské fiasko, kdy s kolegy postavili a nazdobili stánek, ale vzápětí přišlo nařízení, že nemohou prodávat. Trhy byly omezené na řemeslné výrobky. „Byla to hrůza, měli jsme nakoupeno tři sta kilo klobás a kýt, další maso objednané. Ale neodradilo nás to. Nějakou kompenzaci jsme nakonec dostali,“ vzpomíná muž vybalující gril.

Stojí naproti oblíbeného stánku s Turbomoštem a nedaleko vánočního stromu na Zelňáku, od zahajovacího dne tak očekával davy lidí. „Před pandemií jsme prodávali i tři sta porcí denně. Věřím, že si lidé dopřejí dobroty i teď,“ povídá s úsměvem. Potvrdil nicméně, že kvůli větším nákladům si zájemci letos něco připlatí.

V centru Brna otevře stánek s uzeninami i restaurace a výrobce delikates U Tlustých z jihomoravské Lednice. Už od minulého víkendu prodávají také v Olomouci, kde trhy již začaly. „Zájem je tam vyšší než loni, kdy nebyl ani program, ani se neprodávaly punče. Lidi neměli moc důvod jít na náměstí. Přesto jsme na vážkách, zda to nebude náš poslední rok na trzích. Nájmy a další náklady jsou o dost vyšší. Nejde jen o maso. Třeba i sklenice na paštiku se za rok zdražila o sto procent. Na přelomu roku se rozhodneme, co dál, jestli nám účast ještě ekonomicky dává smysl. Vždy to byla spíš dobrá reklama než velký výdělek,“ vypráví za lednickou partu Petr Hýbl.

Sami ale do konce letošního roku výrobky nezdraží. „Nejde všechno přenést na koncového zákazníka. Zboží by se mohlo stát neprodejným,“ upozorňuje.