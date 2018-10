Trhy v Polsku se stále těší oblibě. Češi jezdí nakupovat na Dušičky

Svíčky, věnce, květiny. To je nejčastější výčet zboží, pro které jezdí do Polska před Dušičkami tisíce Čechů. Tradičním cílem nejen obyvatel Opavska jsou trhy v polském Zabelkówě.

Pár kilometrů za českými hranicemi leží obec Zabelków. Tamní trhy důvěrně zná mnoho lidí z opavského okresu, protože tam jezdí nejen v průběhu roku například pro zeleninu či maso, ale také pro „dušičkové“ zboží.

Svátek zesnulých, který připadá na 2. listopadu, se blíží, a tak i na trzích u našich severních sousedů je nyní slyšet čeština poměrně často. Hlavním důvodem, proč berou Češi Zabelków útokem, stále zůstává cena a pestřejší výběr zboží.

OBLÍBENÉ CHRYZANTÉMY

Každoročně asi tím nejvyhledávanějším jsou živé květiny na hrob, konkrétně chryzantémy. Seženete je zde v různých barvách i velikostech. Přijel si pro ně třeba Petr Tichý.

„Občas sem jezdíme i během roku, ale hlavní nákup je vždy před Dušičkami. Kupuji chryzantémy na více hrobů, když bych je měl pořizovat někde u nás, zaplatím rozhodně více. I když započítám cenu za benzin, pořád to vychází lépe. Navíc mi přijde, že je tu i daleko větší výběr,“ tvrdí.

Široký je i sortiment umělých květin v květináčích. „Mají tu toho opravdu hodně, ale já preferuji ty živé. Kromě toho jsem koupil i svíčky, v porovnání s cenami u nás ušetřím několik desítek korun. Lucerny jsem si odvezl loni, ty byly taky levnější,“ dodává nakupující z Opavy.

DŮLEŽITÁ JE CENA

Pro polské trhovce představují Češi významnou část zákazníků a hned několik nám potvrdilo, že za tím skutečně stojí cena.

„Češi jsou dobří zákazníci, za velkou část tržeb vděčím jim. Protože jim to přijde u nás levněji, než kdyby si to koupili u nich. Kdybychom zdražili, už by sem asi nejezdili. U mě seženou svíčky a lucerny, na odbyt ale hodně jdou i umělé květiny na hrob,“ konstatuje jedna z trhovkyň.

Největší nápor se v Zabelkówě očekává v následujících dnech. Trhy jsou zde otevřeny vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.