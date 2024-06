Po třech měsících od vhození do kontejneru na plasty v různých částech Česka se do některého z recyklačních zařízení dostala ani ne čtvrtina sledovaných PET lahví. Utajenou akci ministerstva životního prostředí, které stopovalo část lahví ze žlutých kontejnerů, odsoudili odpadáři. Experiment byl podle nich nebezpečný a výsledky zavádějící. Boj o zavedení povinného zálohování vrcholí.

Akci jako ze špionážního filmu plnou tajného sledování pomocí čipů připomínal aktuálně odtajněný experiment ministerstva životního prostředí. Hlavní roli v něm hrály PET lahve vytříděné do žlutých kontejnerů, jejichž pohyb ministerstvo nechalo trasovat. Vše souvisí s budoucností českého odpadového hospodářství. Proti testu se ostře ohradila Česká asociace odpadového hospodářství a další spolky.

Výsledky akce mají podle resortu podpořit chystané povinné zálohování PET lahví a plechovek. „Chtěli jsme zjistit, co se stane s PET lahvemi poté, co je vyhodíme do žluté popelnice, a kam doputují. Zkusili jsme proto 100 prázdných lahví sledovat,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Z výsledků testu vyplývá, že do recyklačních center putuje jen necelá pětina do žlutých kontejnerů vyhozených PET lahví. Dvě pětiny zůstávají řadu měsíců v třídírnách odpadů nebo ve sběrných dvorech, více než desetina cestuje do míst specifikovaných jako skládka odpadů a skládka s dotřiďovací linkou a 4,3 procenta lahví končí na „jiných lokacích“, kterými byly v testu louka, benzinky či parkoviště. Téměř každá desátá PET lahev také putuje do zahraničí (v případě experimentu nejčastěji k recyklaci na Slovensko či do Francie).

„Experiment ukázal, že ze všech prodaných PET lahví má reálnou šanci na recyklaci jen každá druhá. A to ještě za předpokladu, že i všechny PET lahve, které se dostanou ke třídičkám, budou odeslány do recyklačních center, a ne k energetickému využití,“ popsal Hladík.

Analytici sledovali pohyb čipů

Na průzkumu spolupracoval technologický partner ministerstva společnost Adastra Lab. Prázdné petky s čipy zahájily cestu ve žlutých kontejnerech v rozmanitých lokacích po celém Česku. Jejich pohyb analytici sledovali tři měsíce.

Experiment však vyvolal bouři u odpadářů. „V odborné rovině vyjadřujeme zásadní znepokojení a nesouhlas s tímto typem nebezpečného jednání,“ prohlásili společně zástupci České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb a České asociace oběhového hospodářství.

Jak upozornil výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka, vkládání předmětů obsahujících baterie do nádob tříděného sběru je zakázáno. A sledované PET lahve měly v sobě čipy. „Velmi nás znepokojilo, když jsme se dozvěděli, že v současné době nám v různých lokacích v celé ČR stále leží asi 60 kusů takovýchto zařízení, nebezpečných pro provoz našich technologií a bezpečnost našich pracovníků. Zařízení, kde nebezpečná součást, tedy baterie, je záměrně a cíleně ukryta. Největší riziko je navíc právě u odpadů plastových,“ uvedl Havelka.

Asociace spolu s dalšími spolky vyzvala ministerstvo životního prostředí k okamžitému sdělení lokace těchto systémů, které podle nich nemají v tříděném komunálním odpadu co dělat. „Škody na majetku a zdraví osob, které mohou takovýmto záměrným nedovoleným jednáním nastat, mohou dosahovat řádově desítek až stovek milionů korun. Dle právních konzultací může jít zcela reálně o obecné ohrožení,“ doplnil Havelka.

Ministerstvo se do uzávěrky Deníku ke kritice nevyjádřilo. Zástupci společnosti Adastra Lab, kteří lahve sledovali, ale při představování výsledků experimentu zdůraznili, že byl test bezpečný. „Použili jsme naše IoT čipy, navržené s ohledem na životní prostředí i nízké náklady, a zároveň tak, aby nijak neomezily celý proces nakládání s odpady. Propojili jsme je s IoT platformou, která poskytovala vizuální přehled o pohybu lahví v reálném čase,“ zmínil ředitel Adastra Lab Petr Blabla.

Odpadáři každopádně celý experiment ministerstva označili za „podivnou aktivistickou akci“. Získaná data jsou podle nich zavádějící. „Obaly s obsahem cizorodých látek, ať už v kapalném, či pevném skupenství, včetně předmětů, které v obalech nemají být, třídicí systém standardně vyřazuje. Tyto obaly nemají systémově směřovat k dalšímu materiálovému využití s ohledem na neznámý obsah, ale jsou tříděním vyřazeny. Toto je dlouhodobý a vyžadovaný standard činnosti třídících zařízení, nastavený rovněž ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,“ vysvětlil Havelka.

Zálohování odpadáři nechtějí

Podle před několika lety zpracované analýzy pro EKO-KOM se v současném systému daří vytřídit tři čtvrtiny PET lahví. K efektivnějšímu využití těchto materiálů podle resortu pomůže uzavření materiálové smyčky pomocí centrálně řízeného zálohového systému na PET lahve a nápojové hliníkové plechovky. V Česku by mohlo povinné třídění začít fungovat od roku 2026. Systém zálohování funguje již v 16 evropských zemích.

Odpůrců je ale v Česku mnoho. Hladík nepřesvědčil ani Sdružení místních samospráv. „Nadále trváme na našem celkovém nesouhlasu s návrhem povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek a ani po debatě na ministerstvu nevidíme důvod ustupovat. Dlouhodobě upozorňujeme, že efektivnější a ekonomičtější by bylo více podpořit stávající systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů,“ sdělila předsedkyně Eliška Olšáková.

Ke stažení návrhu novely zákona o obalech Hladíka vyzvali v otevřeném dopise i zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů nebo seniorů a osob se zdravotním postižením. Kritizují zejména nesystémovost navrhovaných opatření, sporné přínosy novely a negativní dopady především na starší lidi, spotřebitele a živnostníky.

A nejde jen o zálohování. „Novela násilně definuje reklamní letáky jako obaly, což je legislativní nesmysl. Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET lahví či plechovek. Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl. Recyklační poplatek za tištěné letáky se promítne do zdražení cen produktů a služeb a v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé. Tedy každý z nás,“ uvedl Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční, která je největším distributorem tištěných letáků v České republice a firmou ze skupiny Vltava Labe Media.