Třinecké železárny potvrdily zájem o koupi Mittalu

Třinecké železárny mají zájem o ArcelorMittal. Za koupi ostravského podniku lobovali při návštěvě kraje také prezident Miloš Zeman a premiér v demisi Andrej Babiš.

"Jedná se o nezávislou nabídku," řekla dnes Deníku mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. Záměr třineckého podniku odmítla dále jakkoliv komentovat.

Evropská komise návrh kompenzačního balíčku skupiny ArcelorMittal v souvislosti s akvizicí italské hutní společnosti Ilva, jehož součástí je i prodej několika evropských podniků skupiny včetně huti ArcelorMittal Ostrava, oficiálně schválila už začátkem května.

Za koupi ArcelorMittalu Ostrava Třineckými železárnámi lobovali při návštěvě kraje také prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.

„Stejně jako Andrej Babiš, budu i já apelovat na Třinecké železárny, aby se jej pokusily koupit, protože je dobré, aby podniky v této oblasti byly, pokud možno, ve vlastnictví domácího kapitálu, “uvedl například Miloš Zeman.

K tématu možného prodeje kunčické huti se několikrát vyjádřil při návštěvě Moravskoslezského kraje i premiér.

Když předseda představenstva Třineckých železáren Jan Czudek podepisoval dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu, Andrej Babiš lehkým tónem poznamenal: „Pokud koupíte i ten Mittal, tak to bude ještě lepší. Pro region je velmi důležitý. Po tom, co jsme dali do pořádku OKD, je důležité, aby i AMO měl správného majitele, který tady udrží zaměstnanost.“

V souvislosti s prodejem ostravské huti jmenovala skupina ArcelorMittal v polovině května správce odděleného majetku. Stal se jím Ašók Patil, současný generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava (AMO).

Vlastník kunčické huti Lakshmi Mittal si už loni na podzim podle předsedy odborové organizace ArcelorMittal Česká republika Vítězslava Praka stáhl z kunčické huti nejen 5,5 miliardy korun z nerozděleného zisku minulých let na dividendách, ale také 1,2 miliardy korun z ostatních rezervních fondů - více zde.

„Ašók Patil bude v pozici generálního ředitele ostravskou huť řídit nezávisle na skupině ArcelorMittal až do uzavření procesu prodeje, který se očekává na konci letošního roku. Správce odděleného majetku podléhá kontrole kontrolního správce. Do role kontrolního správce byla se souhlasem Evropské komise jmenována nadnárodní auditorská a poradenská skupina Grant Thornton. Úlohou kontrolního správce, který je přímo zodpovědný Komisi, je dohlížet na řízení prodávaných společností až do dokončení jejich prodeje,“ uvedla tehdy mluvčí AMO Barbora Černá.