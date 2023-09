Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů projednávali v pondělí 25. září odpoledne návrh státního rozpočtu na rok 2024. Součástí jednání tripartity byl i návrh na zvýšení minimální mzdy. Rozpočet projedná vláda tuto středu, podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se jedná o dvou možných výších minimální mzdy.

1. Jaká je aktuální výše minimální mzdy? Kdy naposledy se zvyšovala?

Minimální mzda se zvýšila naposledy první den roku 2023. Základní sazba vzrostla o 1100 korun za měsíc na 17 300 korun, tedy na 103,80 korun za hodinu.

2. O jakou částku se má mzda navýšit?

Ministerstvo navrhuje, aby se minimální mzda od příštího roku 2024 zvýšila o 1600 korun nebo 2100 korun. Nově by tedy mohla minimální mzda být 18 900/19 400 korun. Cílem je podle resortu dostat do pěti let částku minimálně na 45 procent průměrné mzdy.

„Chci, aby minimální mzda v příštích letech předvídatelně rostla. Každoroční dohadování není předvídatelné pro zaměstnance, ani pro zaměstnavatele,“ okomentoval návrh ministr Marian Jurečka.

3. Co na to říkají zaměstnavatelé?

Ze strany zaměstnavatelů se vůči návrhům objevily výtky. Poukazují na to, že na minimální mzdu je navázána také takzvaná zaručená mzda v ostatních platových tarifech a tím se zvyšuje tlak na zaměstnavatele. Návrhy by mzdu zvedly o devět či třináct procent, podle Svazu průmyslu a dopravy České republiky by to mělo být ale jen šest.

„Pokud by minimální mzda byla odpoutána od zaručených mezd, pak si dovedeme představit, že minimální mzda může růst rychlejším tempem než rostou ostatní mzdy. Pokud k oddělení od zaručených mezd nedojde, pak trváme na tom, aby skutečně minimální mzdy kopírovaly tempo růstu ostatních mezd, náš návrh byl tisíc korun,“ uvedl po jednání tripartity prezident svazu Jan Rafaj.

Podle jeho sdělení další organizace zastupující zaměstnavatele měly návrhy už jen s menšími částkami.

4. Jsou spokojené odbory?

Navýšení minimální mzdy na 19 400 téměř koreluje s požadavkem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ta požaduje minimální výši 19 500 Kč. „Myslíme si, že to odpovídá naprosto přesně situaci, v jaké se Česká republika nyní nalézá,“ okomentoval svaz.

Svaz odmítl, že by se to negativně promítlo do ekonomiky: „Strašení vším možným, to je od propouštění až po bůhvíco, je nesmyslné. Vždy se to tak v minulosti nakonec ukázalo, když jsme žádali o zvýšení minimální mzdy. Když se podíváme k našim sousedům, tak například v Polsku mají vyšší minimální mzdu než je u nás. Přitom jejich ekonomika je na tom celkově hůře než česká.“

5. Kdy bude jasno?

Vláda bude o návrhu rozpočtu jednat tuto středu. Rozhodnuto ale nejspíš ještě nebude. „Téma (minimální mzdy) uzavřené nebylo, premiér nás informoval, že jednání budou dále probíhat. Známo by mělo být v polovině listopadu,“ přiblížil Rafaj po jednání zaměstnavatelů s vládou.



6. Jaký je rozdíl mezi minimální a důstojnou mzdou?

Podle odborníků je minimální důstojná mzda – tedy odměna, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, 40 912 korun hrubého. V Praze dokonce 42 776 korun. Dlouhodobě na ni ale velká část zaměstnanců nedosáhne, loni to bylo více než 63 procent pracovních úvazků.