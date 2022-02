Vláda chce snížit platby za státní pojištěnce. Válek to nepřímo potvrdil

Fialova vláda plánuje uspořit na provozních výdajích, platech či odsunutím investic. Zvedat nebude ani platby státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Zhruba 21 miliard korun z vyšších příjmů má putovat kvůli vysoké inflaci do mimořádné valorizace penzí, tři miliardy do dávek na bydlení kvůli zdražení energií či pět miliard korun do zvýšených úroků u státního dluhu.