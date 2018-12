Společnost Luckin Coffee se na trhu s kávou objevila teprve před rokem. Již nyní se jí však daří zdatně konkurovat těm největším hráčům v oboru včele s americkým Starbucksem. Za uplynulých dvanáct měsíců firma doma v Číně otevřela na 1700 obchodů. Kávu Luckin si mohou zájemci pořídit například i v pekingském Zakázaném městě, odkud byl americký prodejce před deseti lety vykázán.

Řetězec Starbucks v následujících několika týdnech zavře až šest stovek obchodů ve Spojených státech a zruší více než dvanáct tisíc pracovních míst. | Foto: buytaert.net

Důvodů, díky nimž je firma Luckin Coffee natolik úspěšná, je vícero. Velkou zásluhu na tom má především důraz kladený na využívání moderních technologií.

„Je to velice pohodlné a časově úsporné,“ cituje CNN Hanse Wanga, třiatřicetiletého výzkumníka, jenž se usídlil ve městě Hangzhou.

Ten připomíná, že svoji oblíbenou kávu si může objednat pomocí mobilní aplikace, zaplatit za ni a posléze vyzvednout v přilehlém kamenném obchodě či dokonce nechat doručit až do domu. Nemusí přitom mít po ruce ani žádnou hotovost. Tu Luckin Coffee beztak neakceptuje. Jediným způsobem, jak za kávu zaplatit, je totiž zmíněná aplikace.

Starbucks v tomto ohledu podle Jeffreyho Towsona, profesora na Pekingské univerzitě a experta na čínský obchod, poměrně zaspal dobu. A to se v tomto miliardovém státě posedlém moderní technologií rozhodně nevyplácí.

„Starbucks má slabinu. Skutečnost, že neměli donáškovou službu, je směšná. A jejich aplikace stála za prd,“ vysvětluje Towson CNN.

Trh, jenž si Starbucks nemůže dovolit ztratit

Americký prodejce má aktuálně v Číně kolem třech tisíc obchodů. Jedná se o jeho druhý největší trh hned po Spojených státech amerických. Během nadcházejících čtyř let pak plánuje tento počet zdvojnásobit.

Již v červnu letošního roku nicméně společnost přiznala, že její růst v této asijské zemi náhle zpomalil. Na vině je podle vedení americké firmy právě větší počet konkurentů.

O měsíc dříve se pak oba prodejci kávy dokonce dostali do právního sporu, neboť Luckin Coffee zažaloval Starbucks za to, že celý tamní trh s kávou neférově monopolizoval. Americká společnost následně vydala prohlášení, v němž prý naopak konkurenci „vítá“, neboť to povede ke „zlepšení kvality a služeb a vytvoření opravdové hodnoty pro čínské zákazníky“.

Nakolik tato slova myslela americká společnost vážně, se říci nedá, jisté však je, že kvůli Luckin Coffee musí nyní čelit výzvě, na jakou již několik let díky svému dosavadnímu tržnímu postavení není tak úplně zvyklá.

Analytici se shodují, že čínský trh je prozatím dostatečně velký na to, aby na něm působili oba prodejci zároveň. Jak dlouho tento stav ještě potrvá, se ovšem neví. Pakliže se Číňané naučí pít více než průměrných pět šálků kávy ročně, může mít Starbucks, alespoň co se Číny týče, nemalé potíže.