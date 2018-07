Trolejbusy zažívají velký návrat. Také díky dotacím

/INFOGRAFIKA/ Trolejbusy zase začínají být v kurzu. Dopravní podniky v celé České republice jich do svých vozových parků zařadily za první letošní pololetí téměř třikrát víc než za celý loňský rok.

Statistiky Drážního úřadu ukazují, že se v Česku za první pololetí registrovalo celkem 56 vozů, loni za celý rok 21. S velkou pravděpodobností letošní prodeje předstihnou také rok 2015, kdy se za celý rok prodalo 72 vozidel. To je oproti jiným rokům značný nárůst, neboť v nich prodeje nepřesáhly ani hranici třiceti vozidel za celý rok.

Důvodem tak velké poptávky dopravních podniků jsou evropské dotace. Integrovaný operační program (IROP) jim umožnil čerpat až 85 procent nákladů na pořízení vozů. Z těchto peněz tak proudí do nových trolejbusů miliardy korun.

Dotace vedou nejen k obnově starého vozového parku, ale i jeho rozšíření. Velkým hitem jsou takzvané parciální trolejbusy, které v sobě mají i baterii a umožňují dopravním podnikům jezdit částečně i bez napájení z troleje. Rozšíření provozu o tento typ vozů chystají například ve Zlíně, kde převezmou nové trolejbusy na přelomu roku a prodlouží linku 4 až k ZOO Lešná, aniž by museli stavět nové troleje. „Na tomto projektu úzce spolupracujeme s městem Zlín. Město by mělo zajistit úpravu točny na Podhoří a vytvořit zde podmínky pro umístění buňky sociálního zařízení pro řidiče,“ přiblížil ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

V některých případech program dokonce zachránil stávající trolejbusový park. Třeba v Chomutově a Jirkově ještě nedávno uvažovali o konci trolejbusů. Jenomže i díky dotacím nakonec trolejbusy zůstaly.

Nejde přitom jen o dotace na nová vozidla, ale i o prodloužení trolejbusových tratí. Trolejové vedení už postavili v Pardubicích, začalo se stavět v Hradci Králové a prodloužit se ho chystají v Jihlavě. Trolejbusy se staly letos po desítkách let i součástí MHD v Praze. Trolejbusy jezdily v Praze od roku 1936 do roku 1972, takže tento druh dopravy se do hlavního města vrátil po téměř půl století.

Z trolejbusového boomu v Česku profituje hlavně Škoda Electric, která získává většinu zakázek na nové vozy. Podle výroční zprávy Škody Transportation zaznamenala loni výroba trolejbusů nárůst tržeb na 1,2 miliardy korun.