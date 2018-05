Německé automobilky jsou Trumpovi trnem v oku. Chce vypudit luxusní značky

Americký prezident Donald Trump hodlá vypudit z amerického trhu značky německých luxusních aut. Trnem v oku mu je především značka Mercedes-Benz. Uvedl to německý magazín Wirtschaftswoche, který cituje agentura Reuters. Trumpova administrativa již analyzuje, jak by případné restrikce zasáhly americký trh.

Navrhované opatření je součástí Trumpovy obchodní války se zbytkem světa. Šéf Bílého domu by mohl zavést cla na dovoz všech aut do USA ve výši 25 procent, přičemž luxusní značky by z amerického trhu zmizely zcela.

Německý magazín se odvolává na americké a evropské diplomaty. Trump na setkání se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v květnu také prohlásil, že "ve své obchodní politice bude pokračovat, dokud nepřestanou modely Mercedes-Benz jezdit newyorskou pátou avenue."

Německé automobilky ovládají 90 procent amerického trhu s luxusními vozy. BMW vlastní Rolls-Royce, Daimler má Mercedes-Benz a koncern Volkswagen kontroluje značky Bentley, Bugatti, Porsche a Audi.

Německo je největším vývozcem aut do USA. Celkový vývoz osobních aut ze Spojených států do zemí EU se loni vyšplhal na 6,2 miliardy eur. Země EU vyvezly do USA auta za 37 miliard eur, uvádí statistiky ACEA. Německé automobilky vyvezly loni do USA 804 tisíc aut, zatímco dalších 657 tisíc vyvezly do ostaních zemí Severní Ameriky.

Trump by měl také do konce tohoto týdne rozhodnout o clech na dovoz hliníku a oceli z EU. Šéf Bílého domu dříve zavedl dovozní tarify 25 procent, pro státy EU však do konce května platila výjimka.