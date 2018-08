Trump hodlá zvýšit tarify vůči Číně. Z desíti na 25 procent

Prezident USA Donald Trump je připraven zvýšit cla vůči Číně, jejíž dovoz zboží přesahuje ročně hodnotu 200 miliard dolarů (přibližně 4,378 bilionu korun). Nově mají být cla nikoli deset, ale celých 25 procent. Veřejnost se má k tomuto kroku vyjádřit do 5. září.

Vedoucí amerického obchodu Robert Lighthizer uvedl, že Trump směřuje ke zvýšení dosavadní sazby, neboť Číňané odmítli splnil původní požadavky USA a sami uložili tarify na zboží ze Spojených států.

„Zvýšení sazby tarifů by mělo pomoci povzbudit Čínu k tomu, aby změnila svůj přístup. Naopak by mělo vést rovněž k přijetí takové politiky, jež povede ke spravedlivějšímu trhu i prosperitě, a to pro všechny naše občany,“ napsal Lighthizer v prohlášení.



Názory na Trumpův krok se různí. Například čínský odborník Derek Scissors z Institutu podnikání ve Washingtonu si myslí, že cla ve výši 25 procent by mohla úplně vyloučit čínské výrobky, přičemž by se americké dodavatelské řetězce mohly přesunout do jiných zemí.

„Pokud takové sazby využijeme, dají nám větší flexibilitu a bude se jednat o smysluplnější hrozbu,“ prohlásil Scissors. Dodal však, že něco takového nebude fungovat, pokud Trump nevyřeší obchodní neshody s americkými spojenci, tedy s Evropskou unií, Mexikem nebo Kanadou.



Oponuje mu podle agentury Reuters například Myron Brilliant z Obchodní komory USA. „Zvyšování sazeb vůči Číně je špatný způsob k vyjádření oprávněných obav, které mají Američané z nekalých čínských praktik,“ prohlásil.

„Každé zvyšování sazeb povede jen k dalším odpovědím z Číny, což ve výsledku americké podniky, pracovníky, zemědělce, rančery i spotřebitele poškodí ještě více,“ tvrdí Brilliant.



Vláda nyní návrh na zvýšení tarifů hodlá předložit veřejnosti, aby se k nim vyjádřila sama, a to i s dřívějším návrhem, jenž hovořil o clech desetiprocentních. Očekává se, že veřejní zástupci se k návrhu vysloví do 5. září.