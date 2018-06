Trump kritizuje Harley-Davidson, firma se chce vyhnout jeho obchodní válce

„Překvapuje mě, že Harley-Davidson je první ze všech firem, která vyvěšuje bílou vlajku," napsal Trump na svůj twitter.

Americký výrobce sídlící v americkém státě Wisconsin včera uvedl, že výrobu přesune do některých ze svých továren, které má v Austrálii, Brazílii a Thajsku.

Firma, která se zaměřuje především na vývoz, do států EU minulý rok vyvezla přes 40 tisíc motorek. Clo na její zboží vyvážené do států EU se v rámci obchodní války zvyšuje ze šesti na 31 procent. Každý stroj by tak mohl prodražit o 2200 dolarů (přes 50 tisíc korun). Tarify totiž firmě zvýší náklady nejméně o 45 milionů dolarů jen za tento rok (1,03 miliardy korun).



Firma nechce přenášet zvýšené náklady na zákazníky a nebude tak zdražovat.

Šéf Bílého domu na twitter dále napsal sdělení, které není příliš srozumitelné. "Těžce jsem za ně bojoval, tarify při vývozu do EU nebudou platit. Náš obchod těžce poškozují, přicházíme o 151 miliard dolarů. Cla jsou jen výmluva Harleye, buďte trpěliví," dodal.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA