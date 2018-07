Trump opět pohrozil zavedením cel na veškeré dovážené čínské zboží

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou se může dále vyostřit. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizní stanici CNBC prohlásil, že je připraven zavést cla na prakticky všechno čínské zboží dovážené na americký trh, pokud to podle jeho slov bude nutné.

„Jsem připravený jít na 500 miliard dolarů (11,2 bilionů korun),“ řekl Trump moderátorovi Joeovi Kernenovi. Loni bylo přitom do Spojených států dovezeny produkty za 505 miliard dolarů (11,3 bilionů korun), zatímco opačným směrem bylo vyvezeno zboží za 130 miliard dolarů (2,9 bilionu korun).

Trump silně kritizoval tento nepoměr už během své prezidentské kampaně. V červenci začaly Spojené státy uplatňovat cla na čínské zboží v hodnotě 34 miliard dolarů (761 miliard korun), na což Peking zareagoval stejným způsobem.

„Neudělám to pro politiku, dělám to, co je správné pro naši zemi," prohlásil Trump. „Byli jsme dlouho Čínou šizeni,“ dodal.

Americký prezident rovněž uvedl, že USA jsou „využívány“ na mnoha frontách, včetně obchodní a měnové politiky. „Nechci, aby se báli. Chci, aby to dělali dobře,“ dodal. „Skutečně mám rád prezidenta Si, hodně, ale byli velice neféroví,“ zdůraznil Trump.

Donald Trump přitom nevede obchodní válku pouze na jedné frontě. Mimo jiné zavedl i cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Evropská unie a další státy na to reagovaly zavedením cel na vybrané americké zboží.

Americký prezident současně pohrozil zavedením dvacetiprocentního cla na všechny evropské vozy dovezené do Spojených států pokud Evropská unie nezruší své obchodní bariéry. Ta na to na začátku července reagovala ostrým varováním. Odvetná cla by moha zasáhnout americký export v hodnotě 300 miliard dolarů (6,6 bilionu korun).