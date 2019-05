Zemětřesení na akciových trzích rozpoutal americký prezident Donald Trump oznámením o nových clech na čínské zboží. Dohoda USA s Čínou se přitom zdála být na dosah.

Pět set padesát jedna písmen dvou tweetů Donalda Trumpa poslalo čínskou burzu i mnohé další burzy světa do strmého pádu. Pokud by se hrozba zavedení 25procentních cel na čínské zboží za v přepočtu 4,6 bilionu korun stala realitou a místo dohody by naplno propukla čínsko-americká obchodní válka, pak by to do strmého pádu mohlo poslat celou světovou ekonomiku.