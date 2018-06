Trump pohrozil zavedením tarifů na dovoz evropských aut do USA

„Pokud nebudou tyto tarify a bariéry brzy rozbity a odstraněny, zavedeme dvaceti procentní tarif na všechny jejich automobily, které přicházejí do USA. Vyrobte je zde,“ napsal Trump v pátek na svůj Twitter.



Ministerstvo obchodu Spojených států amerických plánuje podle čtvrtečního vyjádření ministra obchodu Wilbur Ross do konce července nebo srpna dokončit své vyšetřování, zda dovoz automobilů a automobilových dílů představuje riziko pro národní bezpečnost.

