Trumpova obchodní válka pokračuje. Chce uvalit cla na Čínu

Americký prezident Donald Trump plánuje uvalit cla na dovoz čínského zboží do USA. Opatření by se mělo týkat produktů v hodnotě vyšší než 30 miliard dolarů (618 miliard korun), zavést by jej měl příští týden. Mělo by se týkat elektroniky, technologií a dalšího spotřebního zboží, ve hře je i zavedení víz. Informoval o tom server Politico s odvoláním na své zdroje.

Trumpův poradce Robert Lighthizer doporučil uvalit cla na zboží v hodnotě 30 miliard dolarů ročně, Trump to ale odmítl s tím, že je to málo, píše Politico. Trumpova administrativa rovněž zvažuje zavedení víz pro Číňany a uvalení cel na více než 100 čínských produktů. Mělo by se jednat o elektrotechniku, zařízení pro telekomunikace, nábytek i hračky. Tarify by měly zahrnovat přísnější kontroly importu zboží a technologií, včetně vojenských. ČTĚTE TAKÉ: Trumpova obchodní válka: cla na hliník a ocel kritizuje celý svět „Nebudeme to komentovat, k žádnému rozhodnutí jsme zatím nedospěli,“ uvedl Bílý dům na dotaz Reuters. Trump chce cla zavést údajně v reakci na čínské krádeže duševního vlastnictví. Podle vyšetřování americké obchodní komise přišly USA kvůli krádežím duševního vlastnictví jen v roce 2009 o 26 miliard dolarů (535 miliard korun). Jiná studie z roku 2011 zkoumající autorská práva na software uvádí částku 60 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Cla kritizuje celý svět Trump minulý týden zavedl cla na dovoz oceli a hliníku. Opatření, které Trump podepsal minulý čtvrtek, zavádí 25procentní cla na dovoz oceli a 10procentní na dovoz hliníku. Platit bude od příštího týdne. Netýká se ale dovozů z Kanady a Mexika, s nimiž mají USA uzavřenou smlouvu NAFTA. Opatření kritizovali všichni významní spojenci USA, včetně Číny, která prohlásila, že zavede obdobná opatření na americké zboží. EU chtěla se Spojenými státy vyjednat výjimku, jednání však zatím byla neúspěšná. EU Trumpa již dříve varovala, že pokud USA nařízení skutečně zavedou, spustí protiopatření v podobě 25procentního cla na americké zboží, které se dováží do Evropy. Mimo jiné by se mělo jednat o motocykly Harley, značkové džíny, bourbony či whiskey. ČTĚTE TAKÉ: Jednání EU s Američany o výjimce z nových cel jasno nepřineslo

Autor: Pavel Kopecký