USA zavedou cla na ocel a hliník z EU. Je to nepochopitelné, reagují české firmy

USA začnou v pátek uplatňovat cla vůči zemím EU na dovoz hliníku a oceli. Tarify budou ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník. Budou platit i pro dovoz z Mexika a Kanady, se kterými mají Spojené státy podepsanou dohodu NAFTA. Dopad citelně zaznamenají i čeští oceláři, pro které je americký trh nejvýznamnější hned po EU. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker označil cla za protekcionismus.

Zavedení cel dnes oznámil americký ministr obchodu Wilbur Ross. Spojené státy cla zavedly 23. března, EU společně s Kanadou a Mexikem z nich měly ale výjimku.

Podle Junckera bude Evropská komise bránit zájmy EU v souladu s mezinárodním právem.

Opatření přímo zasáhne americké spojence v Evropě. Podle francouzského ministra financí Bruno Le Maire jsou tarify „nespravedlivé a nebezpečné“. EU již dříve uvedla, že pokud americký prezident Donald Trump cla zavede, podnikne v reakci „všechna nezbytná opatření“.

„Záleží čistě na USA, zda chtějí vstoupit do obchodního konfliktu se svým největším partnerem, Evropou,“ uvedl Maire.

Česká ocel za pět miliard

Podle českých ocelářů se jedná se o nepochopitelný útok na americké spojence, který bude mít bohužel dopad i na české výrobce oceli. "Je to nepochopitelné, protože Trump útočí na nejbližší spojence v době, kdy je potřebuje v boji proti merkantilismu a nekalým obchodním praktikám Číny, které sahají od krádeží duševního vlastnictví až po omezování práv investorů,“ řekl k uvalení cla Daniel Urban, statutární ředitel Ocelářské unie.

„Jediným dosavadním výsledkem snahy americké vlády o omezení dovozu je raketový nárůst tamních cen oceli, které jsou dnes o polovinu vyšší než v Evropě či Asii,“ dodává Urban. To sice pomáhá americkým hutím, ale ve výsledku masivně zdraží výrobky amerického zpracovatelského průmyslu včetně automobilek, který zaměstnává nepoměrně víc lidí.

V roce 2017 dodali čeští výrobci do Spojených států ocelové produkty od kolejnic přes legované trubky po trafoplechy v hodnotě téměř pěti miliard korun. „Clo samozřejmě poškodí konkurenceschopnost naší oceli na americkém trhu a zároveň zdraží vstupy pro ty americké odběratele, kteří za speciální typy oceli z Evropy nemají náhradu,“ podotýká Tomáš Telúch, prezident Asociace výrobců ocelových trubek, kteří na americký trh dodávají především trubky pro olejářský průmysl.

Cla na americký Harley?

EU již dříve Trumpovi odpověděla, že pokud nařízení zavede, spustí obdobná opatření. Varovala, že zavede 25procentní cla na vybrané americké zboží, které se dováží do Evropy. Mělo by se jednat například o motocykly Harley, značkové džíny, bourbony a whiskey v hodnotě 3,5 miliardy dolarů, uvádí agentura Bloomberg.

Trump na to oponoval, že zavede 25procentní cla na dovoz evropských aut do USA, což by se mohlo dotknout i Česka, které je významným dodavatelem pro přední evropské automobilky.