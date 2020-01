Nová budova Knihovny Antonína Marka v Turnově ve Skálově ulici vznikne podle návrhu architektonického ateliéru A69 - Architekti. Rozhodla o tom odborná komise, která vybírala ze tří návrhů. Na svém prosincovém jednání její výběr posvětili i turnovští zastupitelé.

Vizualizace nové knihovny v Turnově. | Foto: A 69 – architekti s. r. o.

Autoři vítězného návrhu podle svých slov pracovali s motivem Českého ráje. „Centrální prostor knihovny je analogií ke skalní soutěsce. Je uspořádán do vertikálního prostoru, který půdorysně kopíruje mírnou organickou křivku. Je to prostor, který se otvírá za pohybu a návštěvníka vtahuje do děje,“ popsali návrh jeho autoři. Budoucí knihovna má mít atypický tvar.