Tuta absoluta! Máme po rajčatech, zlobí se pěstitelé a ukazují na obří skleníky

Nebezpečný škůdce rajčat původem z Jižní Ameriky pustoší lidem letošní úrodu. Nad napadenými rostlinami a provrtanými plody nešťastně kroutí hlavou v několika obcích na Olomoucku. Podle odborníků se jedná o makadlovku, latinským názvem Tuta absoluta, nad kterou vyhrát je velmi obtížné.

Obyvatelé Litovelska, kde se škůdce letos přemnožil, jsou přesvědčeni o tom, že zdrojem zkázy jsou skleníky ZD Haňovice. Vedení družstva odmítlo, že by podcenilo postupy v ochraně rostlin.

„Vloni jsme měli 60 hlav. Letos jsme si chtěli dopřát a vysadili jich přes 90. Všichni máme rajčata rádi, celá rodina. Podívejte se, to by jeden brečel,“ rozpůlil červivé rajče František Přikryl z Haňovic.

Zatímco vloni měl rostliny pěkně vzrostlé, letos jsou ani ne poloviční. Ve stoncích mají vyžrané chodbičky, rostliny skončily růst. Na plodech jsou patrné povrchové požerky nebo červivost.

„Sklidili jsme půldruhého kila. Obíráme jen spodek. Je po rajčatech,“ mávl rukou nad zkázou zahrádkář.

Vyhodit a spálit

Podobně jsou na tom další Haňovičtí. Popsali, že invaze postupovala po celé ulici.

„Letos poprvé. Jedna rajčata za druhými. Zespodu ulice to šlo. Tak jsme je vyházeli a spálili,“ líčila Marie Nováková.

„Vypěstovali jsme si je ze semínka. Tolik práce a je po všem. Obrana proti škůdci veškerá žádná,“ ukazovala rozpůlenou bobuli paní Jana, která bydlí přes cestu.

O hladovém škůdci v rajčatech mluví i v Odrlicích, Bílé Lhotě a Lošticích.

„Je to drobná můra původem z Jižní Ameriky. V Odrlicích je na rajčatech a na melounech. Zaleze do rajčat a znehodnotí je,“ popisovala Květoslava Paličková z Odrlic.

„Kamarád, bydlí 50 metrů ode mě, to má na rajčatech. V zeleném našel housenku. Je po úrodě,“ přidal se starosta Bílé Lhoty Jan Balcárek.

Pěstitelé mají podezření, že škůdce se rozšířil z velkokapacitních skleníků s rajčaty haňovického zemědělského družstva.

„Traduje se to. Měli to dovézt s přísadou,“ potvrdil spekulace František Přikryl.

„Něco s tím mají. Přitáhlo se to se sazenicemi,“ uvedl také starosta Balcárek.

Družstvo se brání

Předseda Zemědělského družstva Haňovice Václav Kuba odmítl, že by družstvo podcenilo ochranu proti škůdcům a jejich šířením a bylo zdrojem invaze makadlovky.

„Že někdo napadá družstvo? Je to po celé střední Moravě. Nejsme si vědomi toho, že bychom udělali něco, čím bychom mohli škůdce rozšířit. Byly u nás kontroly a konstatovaly, že vše máme v pořádku. Je otázka, co lidem likviduje rajčata, zda je to nový škůdce nebo třeba molice. To musí říct odborník. Ukázat prstem na nás, to je snadné,“ bránil se.

Na škůdce ve sklenících využívají biologické zbraně – hmyzí parazitoidy a predátory.

„Přesvědčovat přesvědčené, to je ztráta času. Neudělali jsme nic, čím bychom způsobili rozšíření škůdce na rajčata,“ opakova předseda.

„Že nemáme sítě v otevřených oknech? Makadlovka létá v noci a při zemi. Pravděpodobnost, že vylétne od nás, když je v okně nahoře škvíra, ta je skutečně velmi malá,“ uzavřel.

Na co makadlovka cílí?

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litovli o výskytu a šíření nového škůdce ví. Situaci sleduje.

"V tuto chvíli žádné správní řízení zahájeno nebylo," reagoval vedoucí odboru Pavel Kurfürst.

Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského napadá Tuta absoluta pouze rostliny z čeledi lilkovitých.

„Tedy melouny a okurky ne, jak popisují někteří pěstitelé. Pouze rajčata, případně brambory. Na papriku, ač patří do lilkovitých, makadlovka z nějakého důvodu nejde,“ vysvětlovala Daniela Znojilová Barašová, rostlinolékařský inspektor.

Jak se škůdcem bojovat?

Zahrádkáři podle ní mají v boji s novým škůdcem, který se před pěti lety poprvé objevil na Prostějovsku, šanci, i když ochrana proti makadlovce je obtížná.

„Velmi důležitá je znalost životního cyklu, příznaků napadení a použití včasných ochranných zásahů, jak agrotechnických, tak chemických, případně biologických, nejlépe preventivních,“ radila.

„Pěstitelé by měli důsledně odstraňovat napadené části rostlin a tyto likvidovat rozdrcením, spálením, nebo zahrnutím vápnem a zeminou, určitě nedávat napadené části do kompostů nebo otevřených skládek, kde by mohly makadlovky dokončit vývoj až k dospělcům. Zahradní skleníky a fóliovníky po ukončení vegetace důkladně vyčistit, provést asanaci insekticidem a ponechat vymrznout. Poslední zimy sice byly mírné, ale vždy měly alespoň krátké mrazové období,“ doporučila rostlinolékařka.

Z preventivních opatření se podle ní osvědčilo používání sítí proti hmyzu, feromonových lapačů nebo alespoň lepových desek k monitorování výskytu motýlů.

„Velmi dobře se osvědčila instalace světelných elektrických lapačů hmyzu, dospělci makadlovky jsou aktivní v noci, takže jsou těmito lapači velmi dobře lákáni a usmrcováni,“ informovala inspektorka.

Doporučila biologický přípravek Lepinox Plus, který je nutné aplikovat preventivně, před kladení vajíček, aby došlo ke kontaktu housenky s přípravkem. „

Z chemických přípravků lze použít přípravky na ochranu rostlin na bázi účinných látek abamectin, indoxacarb a spinosad (proti housenkám), případně na bázi pyrethroidů,“ radila pěstitelům, které letos připravila o úrodu Tuta absoluta.