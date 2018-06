Tuzemští vinaři slaví. Osm vítězů soutěže Oenoforum pochází z Česka

Letošní 12. ročník mezinárodní soutěže vín Oenoforum byl pro česká vína velmi úspěšný. Ocenění za nejlepší kolekci získalo Nové vinařství, čtyři hlavní Šampioni pak putují do zahraničí. Moravští vinaři ovládli jednotlivé kategorie, kde zvítězili hned v osmi z nich.

Vinařská soutěž Oenoforum.Foto: ČTK/Hlaváčová Monika

Oenoforum je pořádáno Svazem vinařů ČR jako největší a jediná mezinárodní soutěž vín v České republice pod patronátem OIV – Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví.

Šampionem bílých vín se stalo Rulandské bílé výběr z hroznů 2015 ze slovenského vinařství Golguz – Hlohovec, a tím i potvrdilo loňský úspěch. Šampion mezi červenými víny putuje do moldavského vinařství SA Vinuri de Comrad za víno Plai Merlot Shiraz 2016.



Za kategorii mladých vín si Šampiona odváží rakouské vinařství Weingut Josef Fischer přihlášené Liborem Nazarčukem, a to za víno Veltlínské zelené Smaragd 2017. Šampiona za cuvée získává moldavské vinařství Fautor LTD za víno Negre 2016.

Čeští vinaři zvítězili v osmi kategoriích:

V kategorii mladých suchých vín zvítězilo Nové vinařství s Ryzlinkem vlašským, pozdní sběr 2017.

Bílá suchá vína ovládlo vinařství Žerotín s Chardonnay, výběr hroznů 2015.

Mezi bílými polosladkými víny zvítězilo ZD Němčičky s Rulandským bílým, pozdní sběr 2015.

V kategorii červených suchých vín (ročník 2016 a starší) zvítězilo vinařství Sonberk s Merlotem, výběr z hroznů 2015.

Primát růžových vín získal Ing. Luděk Botur s Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr 2017.

Mezi šumivými víny zvítězilo vinařství BOHEMIA SEKT s Louis Girardot brut 2012.

Ocenění Ing. Jindřicha Ševčíka, CSc. za nejlepší Sauvinon blanc získává vinařství Pavlov za Sauvignon, pozdní sběr 2015.

Cenu za nejlepší kolekcí vín získává Nové vinařství.





Oenoforum – Czech International Wine Competition porovnává vína z různých oblastí Evropy i světa, jež se vyznačují odlišnými klimatickými a půdními podmínkami, ale i vína vyrobená různými, často diametrálně odlišnými technologiemi. Důraz je tradičně kladen hlavně na vína odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon, která budou mít v soutěži zvláštní kategorii a ocenění.

V letošním ročníku bylo přihlášeno přes 513 vín od 99 vinařů, které hodnotilo 43 degustátorů mj. z Francie, Itálie, Slovinska, Moldávie, Španělska, Rakouska, Bulharska a Ruska. Většina vzorků byla přihlášena z České republiky, další vína byla ze Slovenska a z Francie, Itálie, Německa, Nového Zélandu, Portugalska, Španělska a dalších zemí.



Díky patronátu OIV (Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví se sídlem v Paříži) je soutěž výjimečná mimořádně profesionálním a náročným hodnocením. V porotě zasedají významní evropští vinaři a degustátoři, zástupce OIV, UIOE (Mezinárodní unie enologů) i nejlepší hodnotitelé z České republiky a Slovenska. Příští 13. ročník soutěže Oenoforum proběhne 19. – 21. června 2019 v Lednici.

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Svaz vinařů ČR, soutěž podporují Vinařský fond České republiky, Národní vinařské centrum, o.p.s. a další organizace. Nad soutěží převzali záštitu ministr zemědělství Ing. Jiří Milek, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a brněnský primátor Ing. Petr Vokřál.

Více informací o soutěži a konferenci na www.oenoforum.cz nebo na https://www.facebook.com/oenoforum/